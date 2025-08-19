زيارة للواحات وانقلاب السيارة .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والد الشناوي

كشفت تحريات مباحث الجيزة كواليس مصرع والد محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي حيث تبين أن الفقيد كان يقود سيارة ماركة شيري وفي طريقة للقيام بزيارة لمدينة الواحات البحرية.

وأضافت التحريات أن والد محمد الشناوي كان يقود السيارة وبجواره صديقه وأنه اثناء سيره بالكيلو ٢٩٢ طريق الواحات اختلت عجلة القيادة بيده فجأة ما أدي لانقلاب السيارة عدة مرات ووفاة والد محمد الشناوي وإصابة صديقه بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد.

استكملت التحريات أن قائدي السيارات على الطريق شاهدوا الحادث وأبلغوا شرطة النجدة التي وصلت وتم نقل والد الشناوي وصديقه إلى المستشفى.

وتجري النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، مناظرة لجثمان والد محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، داخل ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي، عقب مصرعه في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الواحات.

وانتقل فريق من النيابة إلى المستشفى لمناظرة الجثمان، حيث تبين أنه للمتوفى السيد محمد الشناوي جمعة، 70 عامًا، مقيم بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، ووالد الحارس الدولي محمد الشناوي مصابا بعدة إصابات في الرأس ومختلف أنحاء الجسد.

وقررت النيابة تسليم الجثمان لذويه عقب انتهاء المناظرة، تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن، فيما تواصل التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وظروف وقوعه.

ولقي والد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مصرعه في حادث سير مروع وقع، مساء الثلاثاء، بطريق الواحات بعد انقلاب السيارة الملاكي التي كان يستقلها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين مصرع والد اللاعب الدولي متأثرًا بإصاباته البالغة.