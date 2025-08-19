قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كلمات مبكية .. هذا ما قاله الراحل والد محمد الشناوي عن نجله قبل وفاته
مصادر: المقترح المصري القطري يضمن التوصل لصفقة شاملة تؤدي لإطلاق سراح جميع المحتجزين
قانوني 100% لهذا السبب.. بيان عاجل من الإسكان بشأن أرض نادي الزمالك في أكتوبر
زيارة للواحات وانقلاب السيارة .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والد الشناوي
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: لا ثقة إلا في مصر وقيادتها
رسميا.. الإسكان تكشف تفاصيل سحب أرض الزمالك بنادي الصحفيين
محمود أبو رجيلة يدعو رموز وأبناء الزمالك للتجمع غدا
أحمد موسى ينفعل على الهواء ويكشف عن مخطط نتنياهو الخبيث: "مجرم الحرب"
أرض أكتوبر كانت طوق النجاة لإحياء الزمالك.. وسحبها يهدد الحلم| تفاصيل
أحمد موسى: نتنياهو يسعى لبناء مستوطنات داخل غزة
تصعيد مرتقب.. اجتماعات أمنية مكثفة وتحركات عسكرية إسرائيلية في الشمال
موعد تشييع جنازة والد حارس الأهلي محمد الشناوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

زيارة للواحات وانقلاب السيارة .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والد الشناوي

محمد الشناوى
محمد الشناوى
ندى سويفى

كشفت تحريات مباحث الجيزة كواليس مصرع والد محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي حيث تبين أن الفقيد كان يقود سيارة ماركة شيري وفي طريقة للقيام بزيارة لمدينة الواحات البحرية.

وأضافت التحريات أن والد محمد الشناوي كان يقود السيارة وبجواره صديقه وأنه اثناء سيره بالكيلو ٢٩٢ طريق الواحات اختلت عجلة القيادة بيده فجأة ما أدي لانقلاب السيارة عدة مرات ووفاة والد محمد الشناوي وإصابة صديقه بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد.

استكملت التحريات أن قائدي السيارات على الطريق شاهدوا الحادث وأبلغوا شرطة النجدة التي وصلت وتم نقل والد الشناوي وصديقه إلى المستشفى.

وتجري النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، مناظرة لجثمان والد محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، داخل ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي، عقب مصرعه في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الواحات.

وانتقل فريق من النيابة إلى المستشفى لمناظرة الجثمان، حيث تبين أنه للمتوفى السيد محمد الشناوي جمعة، 70 عامًا، مقيم بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، ووالد الحارس الدولي محمد الشناوي مصابا بعدة إصابات في الرأس ومختلف أنحاء الجسد.

وقررت النيابة تسليم الجثمان لذويه عقب انتهاء المناظرة، تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن، فيما تواصل التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وظروف وقوعه.

ولقي والد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مصرعه في حادث سير مروع وقع، مساء الثلاثاء، بطريق الواحات بعد انقلاب السيارة الملاكي التي كان يستقلها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين مصرع والد اللاعب الدولي متأثرًا بإصاباته البالغة.

مصرع والد محمد الشناوي محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي حارس مرمى النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

هدير عبد الرازق

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

سيارة والد محمد الشناوى

أول صورة لسيارة والد محمد الشناوي بعد وفاته في حادث سير

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

محمد الشناوى

تفاصيل مصرع والد محمد الشناوي في حادث مروع بطريق الواحات

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

دينا علاء بطلة سموحة

تعرف على آخر تطورات قضية بطلة سموحة دينا علاء

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3% .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

ترشيحاتنا

المعاهد الصحية الشرطية

شباب وفتيات.. طريقة التقديم فى المعاهد الصحية الشرطية

محمد الشناوى

النيابة تناظر جثمان والد محمد الشناوي.. إصابات في الرأس والجسم وتوفي في لحظتها

وزارة الداخلية

مشاجرة منذ عام.. مصدر أمني يكشف حقيقة تعدي فرد شرطة على الأهالي بأسوان

بالصور

الصين تكشف عن أول روبوت برحم صناعي قادر على الحمل والولادة

روبوت يحاكي الحمل والولادة
روبوت يحاكي الحمل والولادة
روبوت يحاكي الحمل والولادة

داء الفيالقة يضرب نيويورك.. وفاة 5 أشخاص وإصابة العشرات بعدوى مرتبطة بمكيفات الهواء

إصابة مؤكدة بداء الفيالقة بسبب التكيف في نيويورك
إصابة مؤكدة بداء الفيالقة بسبب التكيف في نيويورك
إصابة مؤكدة بداء الفيالقة بسبب التكيف في نيويورك

قرح الفراش.. كيف تعالجها وتحمي المريض من مضاعفاتها الخطيرة؟

ما هي قرح الفراش؟
ما هي قرح الفراش؟
ما هي قرح الفراش؟

نصائح ذهبية.. كيف يمكنك التحكم في مرض السكري؟

نصائح فعالة لمصادقة مرض السكري
نصائح فعالة لمصادقة مرض السكري
نصائح فعالة لمصادقة مرض السكري

فيديو

حب وانتقام ريم والساحر

حب وانتقام.. تفاصيل قصة علاء الساحر وريم رفاعي من الفرح للفضيحة والقبض

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد