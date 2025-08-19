النيابة تناظر جثمان والد محمد الشناوي.. إصابات في الرأس والجسم وتوفي في لحظتها

تجري النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، مناظرة لجثمان والد محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، داخل ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي، عقب مصرعه في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الواحات.

وانتقل فريق من النيابة إلى المستشفى لمناظرة الجثمان، حيث تبين أنه للمتوفى السيد محمد الشناوي جمعة، 70 عامًا، مقيم بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، ووالد الحارس الدولي محمد الشناوي مصابا بعدة إصابات في الرأس ومختلف أنحاء الجسد.

وقررت النيابة تسليم الجثمان لذويه عقب انتهاء المناظرة، تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن، فيما تواصل التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وظروف وقوعه.

ولقي والد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مصرعه في حادث سير مروع وقع، مساء الثلاثاء، بطريق الواحات بعد انقلاب السيارة الملاكي التي كان يستقلها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين مصرع والد اللاعب الدولي متأثرًا بإصاباته البالغة.