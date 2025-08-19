هشام نصر : 800 مليون جنيه مقابل تعديل الاشتراطات البنائية لأرض نادي الزمالك

قال هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، إنه تم الاتفاق على دفع 800 مليون جنيه مقابل تغيير بعض الاشتراطات البنائية لأرض نادي الزمالك.

وأضاف نائب رئيس نادي الزمالك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم إسناد مشروع التطوير لجهة سيادية، أصبحت هي المسئولة عن تنفيذ المشروع وبنائه واستثماره، متابعا: تم التعاقد على 27 ملعبا، ودفع 40 مليون جنيه لعمل ملاعب للرياضات المختلفة، و3 ملاعب رئيسية بحلول شهر ديسمبر.

وذكر نصر: تم التعاقد مع عدد من البنوك، لتنفيذ المشروعات الاستثمارية، معلقا: احنا مش بنعمل حاجة مستخبية، امبارح الناس كانت شغالة وتعاقدنا مع شركة لتسويق العضويات، كل الأوراق والمستندات جاهزة تماما بالموافقة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، ووزارة الإسكان والرياضة، إحنا بنشتغل بورق مظبوط.

وأوضح: “المهندسين كلمونا وقالوا إن فيه بعض المسئولين من هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز أكتوبر ظلوا متواجدين بالأرض وقالوا إنه تم سحبها.”

وتابع: نقر ونعترف أن نادي الزمالك يمر بمشكلات مالية رهيبة، ورغم ذلك المجلس مكلف بإنشاء فرع النادي، ووعدنا إننا هنبنيه، لكن ليه الأرض تتسحب، ولم نتلق أي إنذارات، المساحة 29 فدان وهيكلفنا مليارات، نادي الزمالك عليه ديون كثيرة جدا جدا، وهناك أكثر من 100 ألف عضوية.