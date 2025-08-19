محمود أبو رجيلة يدعو رموز وأبناء الزمالك للتجمع غدا

محمود أبو رجيلة يدعو رموز وأبناء الزمالك للتجمع غداً لمناشدة الرئيس السيسي بشأن أرض أكتوبر

وجه الكابتن محمود أبو رجيلة، نجم نادي الزمالك السابق وأحد رموزه التاريخيين، دعوة مفتوحة إلى جميع رموز النادي وأبنائه في مختلف الألعاب الرياضية، للتواجد داخل مقر نادي الزمالك مساء غدٍ الأربعاء في تمام الساعة السابعة.

وأوضح أبو رجيلة أن الهدف من هذا التجمع هو توحيد الصفوف وإيصال صوت جماهير وأبناء الزمالك إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، باعتباره راعي الرياضة والرياضيين في مصر، وذلك لمناشدته التدخل من أجل استرجاع أرض فرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر، بعد القرار المفاجئ بسحبها.

وأكد نجم الزمالك الأسبق أن القلعة البيضاء في حاجة ماسة إلى دعم أبنائها ورموزها في هذه المرحلة الحرجة، مشيراً إلى أن أرض أكتوبر تمثل مشروعاً استراتيجياً للنادي يسهم في خدمة الأعضاء والرياضيين بمختلف الألعاب.

وشدد أبو رجيلة على ثقته الكبيرة في أن الرئيس السيسي لن يتأخر عن دعم نادي الزمالك، باعتباره واحداً من أكبر القلاع الرياضية في مصر وإفريقيا، مضيفاً أن حضور رموز وأبناء النادي غداً هو رسالة قوية تعكس روح الانتماء والحرص على مستقبل الكيان.