تصعيد مرتقب.. اجتماعات أمنية مكثفة وتحركات عسكرية إسرائيلية في الشمال

أفادت قناة "كان" العبرية أن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ورئيس هيئة الأركان، إيال زامير، سيعقدان اجتماعا في مقر وزارة الجيش بتل أبيب، بحضور كبار الضباط من القيادة الجنوبية وهيئة الأركان، وذلك للمصادقة على خطط احتلال غزة، في خطوة تشير إلى تصعيد عسكري محتمل خلال الفترة المقبلة.

وفي السياق ذاته، ذكرت قناة 13 العبرية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اجتمع ليلة أمس مع الوفد المفاوض، وسط انطباع بأن نتنياهو يفضل التوصل إلى صفقة شاملة لتبادل الأسرى، وليس الاكتفاء بالمقترح الجزئي الذي يعرف بـ"مبادرة ويتكوف".

ومع ذلك، نقلت قناة "كان" عن مقربين من نتنياهو أن رئيس الوزراء لا يستبعد القبول بصفقة جزئية، لكنه في الوقت نفسه معني ببدء العملية العسكرية في غزة.

وفي تطور ميداني لافت، ذكرت القناة 14 العبرية أن لواء جفعاتي التابع للجيش الإسرائيلي عاد للعمل في منطقة جباليا شمال قطاع غزة، ما يعزز المؤشرات حول تحرك عسكري جديد في تلك المنطقة.