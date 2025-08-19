هشام نصر: فرع الزمالك في خطر.. وندعو الرئيس السيسي للتدخل| شاهد

ناشد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل لحل أزمة قطعة الأرض التابعة لنادي الزمالك، مضيفا أنه تم تسديد 40 مليون جنيه، كدفعة مقدمة من أجل الاشتراطات البنائية لأرض نادي الزمالك.

وقال «نصر»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد: إنه على يقين أن الرئيس السيسي سيتدخل لحل الأزمة لأنه يعلم مدى أهمية الرياضة وانعكاسها على الشباب والاقتصاد وتأثيره الإيجابي.

استمرار الحصول على المدخلات لتشغيل النادي

وأوضح نائب رئيس نادي الزمالك، أن إدارة نادي الزمالك كان تعمل على تحقيق أكبر فائدة للنادي، موضحا أنه تم تزويد النسبة البنائية، مع رفع الارتفاعات وتخزين للجزء الاستثماري، ليعود للنفع للنادي الزمالك، واستمرار الحصول على المدخلات لتشغيل النادي.

