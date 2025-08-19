هشام نصر: على يقين تام أن الرئيس السيسي سيحل أزمة أرض الزمالك بكلمة واحدة

ناشد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل لحل أزمة قطعة الأرض التابعة لنادي الزمالك.

وقال نائب رئيس نادي الزمالك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد: إنني على يقين أن الرئيس السيسي هيحل الموضوع بكلمة واحدة لأنه يعلم الرياضة وانعكاس الرياضة على الشباب والاقتصاد وتأثيره الإيجابي.

وأوضح أن إدارة نادي الزمالك كان تعمل على تحقيق أكبر فائدة للنادي، موضحا أنه تم تزويد النسبة البنائية، مع رفع الارتفاعات وتخزين للجزء الاستثماري، ليعود للنفع للنادي الزمالك، واستمرار الحصول على المدخلات لتشغيل النادي.

وذكر هشام نصر، أنه تم تسديد 40 مليون جنيه، كدفعة مقدمة من أجل الاشتراطات البنائية لأرض نادي الزمالك.



