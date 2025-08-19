الزمالك: الأرض اتسحبت بدون إنذار.. أحنا بنشتغل مظبوط وكل أوراقنا سليمة

قال هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، «نقر ونعترف أن نادي الزمالك يمر بمشكلات مالية رهيبة، ورغم ذلك المجلس مكلف بإنشاء فرع النادي الزمالك، ووعدنا إننا هنبنيه، لكن ليه الأرض تتسحب، ولم نتلقى أي إنذارات أو سحب، المساحة 29 فدانا وهيكلفنا مليارات، نادي الزمالك عليه ديون كثيرة جدا جدا، وهناك أكثر من 100 ألف عضوية».

دفع 40 مليون جنيه لعمل ألعاب للرياضات المختلفة

وتابع «نصر» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد: «تم إسناد مشروع التطوير لجهة سيادية، أصبحت هي المسئولة عن تنفيذ المشروع وبناءه واستثماره، مضيفا: «تم التعاقد على 27 ملعبا، ودفع 40 مليون جنيه لعمل ألعاب للرياضات المختلفة، و3 ملاعب رئيسية بحلول شهر ديسمبر».

احنا مش بنعمل حاجة مستخبية

وأضاف نائب رئيس نادي الزمالك، أنه تم التعاقد مع عدد من البنوك، لتنفيذ المشروعات الاستثمارية، معلقا: «احنا مش بنعمل حاجة مستخبية، امبارح الناس كانت شغالة وتعاقدنا مع شركة لتسويق العضويات، كل الأوراق والمستندات جاهزة تماما بالموافقة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، ووزارة الإسكان والرياضة، أحنا بنشتغل بورق مظبوط».

800 مليون جنيه مقابل تعديل الاشتراطات البنائية لأرض نادي الزمالك

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على دفع 800 مليون جنيه مقابل تغيير بعض الاشتراطات البنائية لأرض نادي الزمالك، متابعا: «المهندسون كلمونا وقالوا في بعض المسئولين من هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز أكتوبر ظلوا في الأراضي وقالوا تم سحبها، نادي الزمالك عنصر أساسي في الرياضي».