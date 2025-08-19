قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كلمات مبكية .. هذا ما قاله الراحل والد محمد الشناوي عن نجله قبل وفاته
مصادر: المقترح المصري القطري يضمن التوصل لصفقة شاملة تؤدي لإطلاق سراح جميع المحتجزين
قانوني 100% لهذا السبب.. بيان عاجل من الإسكان بشأن أرض نادي الزمالك في أكتوبر
زيارة للواحات وانقلاب السيارة .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والد الشناوي
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: لا ثقة إلا في مصر وقيادتها
رسميا.. الإسكان تكشف تفاصيل سحب أرض الزمالك بنادي الصحفيين
محمود أبو رجيلة يدعو رموز وأبناء الزمالك للتجمع غدا
أحمد موسى ينفعل على الهواء ويكشف عن مخطط نتنياهو الخبيث: "مجرم الحرب"
أرض أكتوبر كانت طوق النجاة لإحياء الزمالك.. وسحبها يهدد الحلم| تفاصيل
أحمد موسى: نتنياهو يسعى لبناء مستوطنات داخل غزة
تصعيد مرتقب.. اجتماعات أمنية مكثفة وتحركات عسكرية إسرائيلية في الشمال
موعد تشييع جنازة والد حارس الأهلي محمد الشناوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الزمالك: الأرض اتسحبت بدون إنذار.. أحنا بنشتغل مظبوط وكل أوراقنا سليمة

نادي الزمالك
نادي الزمالك
كريم محمد

قال هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، «نقر ونعترف أن نادي الزمالك يمر بمشكلات مالية رهيبة، ورغم ذلك المجلس مكلف بإنشاء فرع النادي الزمالك، ووعدنا إننا هنبنيه، لكن ليه الأرض تتسحب، ولم نتلقى أي إنذارات أو سحب، المساحة 29 فدانا وهيكلفنا مليارات، نادي الزمالك عليه ديون كثيرة جدا جدا، وهناك أكثر من 100 ألف عضوية».

دفع 40 مليون جنيه لعمل ألعاب للرياضات المختلفة

وتابع «نصر» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد: «تم إسناد مشروع التطوير لجهة سيادية، أصبحت هي المسئولة عن تنفيذ المشروع وبناءه واستثماره، مضيفا: «تم التعاقد على 27 ملعبا، ودفع 40 مليون جنيه لعمل ألعاب للرياضات المختلفة، و3 ملاعب رئيسية بحلول شهر ديسمبر».

احنا مش بنعمل حاجة مستخبية

وأضاف نائب رئيس نادي الزمالك، أنه تم التعاقد مع عدد من البنوك، لتنفيذ المشروعات الاستثمارية، معلقا: «احنا مش بنعمل حاجة مستخبية، امبارح الناس كانت شغالة وتعاقدنا مع شركة لتسويق العضويات، كل الأوراق والمستندات جاهزة تماما بالموافقة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، ووزارة الإسكان والرياضة، أحنا بنشتغل بورق مظبوط».

800 مليون جنيه مقابل تعديل الاشتراطات البنائية لأرض نادي الزمالك

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على دفع 800 مليون جنيه مقابل تغيير بعض الاشتراطات البنائية لأرض نادي الزمالك، متابعا: «المهندسون كلمونا وقالوا في بعض المسئولين من هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز أكتوبر ظلوا في الأراضي وقالوا تم سحبها، نادي الزمالك عنصر أساسي في الرياضي».

الزمالك أحمد موسى رئيس نادي الزمالك نادي الزمالك هشام نصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

هدير عبد الرازق

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

سيارة والد محمد الشناوى

أول صورة لسيارة والد محمد الشناوي بعد وفاته في حادث سير

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

محمد الشناوى

تفاصيل مصرع والد محمد الشناوي في حادث مروع بطريق الواحات

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

دينا علاء بطلة سموحة

تعرف على آخر تطورات قضية بطلة سموحة دينا علاء

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3% .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

ترشيحاتنا

أعراض نقص فيتامين د

يسبب الكساح والتعب والاكتئاب.. نقص هذا الفيتامين يدمر قوتك

التكييف

تحذير .. التكييف ينقل مرضا خطيرا تسبب في وفاة الأشخاص في أمريكا| تفاصيل

الجزر

يحمي العظام والمناعة والنظر.. فوائد غير متوقعة للجزر

بالصور

الصين تكشف عن أول روبوت برحم صناعي قادر على الحمل والولادة

روبوت يحاكي الحمل والولادة
روبوت يحاكي الحمل والولادة
روبوت يحاكي الحمل والولادة

داء الفيالقة يضرب نيويورك.. وفاة 5 أشخاص وإصابة العشرات بعدوى مرتبطة بمكيفات الهواء

إصابة مؤكدة بداء الفيالقة بسبب التكيف في نيويورك
إصابة مؤكدة بداء الفيالقة بسبب التكيف في نيويورك
إصابة مؤكدة بداء الفيالقة بسبب التكيف في نيويورك

قرح الفراش.. كيف تعالجها وتحمي المريض من مضاعفاتها الخطيرة؟

ما هي قرح الفراش؟
ما هي قرح الفراش؟
ما هي قرح الفراش؟

نصائح ذهبية.. كيف يمكنك التحكم في مرض السكري؟

نصائح فعالة لمصادقة مرض السكري
نصائح فعالة لمصادقة مرض السكري
نصائح فعالة لمصادقة مرض السكري

فيديو

حب وانتقام ريم والساحر

حب وانتقام.. تفاصيل قصة علاء الساحر وريم رفاعي من الفرح للفضيحة والقبض

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد