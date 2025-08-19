"اطلعوا وردوا".. أحمد موسى يطالب برد رسمي: لماذا تم سحب أرض الزمالك؟

محدش بيرد ليه؟.. أحمد موسى يفجر مفاجأة بشأن سحب أرض نادي الزمالك

علق الإعلامي أحمد موسى، على سحب أرض نادي الزمالك، مؤكدا أنه تواصل مع جميع جهات الدولة بشأن الأزمة، إلا أنه لم يتلق أي رد رسمي حتى الآن، قائلا: «منذ أمس وحتى اليوم، لم يخرج أحد ليقول لماذا تم سحب الأرض؟».

قال «موسى»، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن نادي الزمالك تم تخصيص أرض له منذ عام 2013، إلا أن جهاز حدائق أكتوبر فاجأ النادي مؤخرًا بمطالبته بإخلاء الأرض بزعم أنها ملك للجهاز.

وتابع «موسى» إن الأمر يتعلق بالرأي العام، حيث شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة مناقشة مثل هذه القضايا أمام المواطنين.

لا أحد فوق المحاسبة داخل نادي الزمالك

وأضاف أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، إذا ارتكب أي خطأ، فعليه أن يُحاسب، لكن ليس من العدل أن يُعاقب النادي وجماهيره بالكامل، مشددًا على أن "لا أحد فوق المحاسبة داخل نادي الزمالك".

النادي لا يمتلك أرضًا أخرى

وأوضح أن النادي لا يمتلك أرضًا أخرى بخلاف مقره في ميت عقبة، لافتًا إلى أن مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني كان قد بعث بخطاب إلى وزير الإسكان يؤكد فيه أن الرئيس السيسي منح نادي الزمالك مهلة عامين تنتهي في سبتمبر 2026.

قرار سحب الأرض صدر في 11 يونيو 2025

وأردف أحمد موسى، أن قرار سحب الأرض صدر في 11 يونيو 2025، وهو ما يخالف قرار الرئي، مضيفا أن لافتات تم تعليقها في أرض الزمالك تؤكد قرار السحب.

وأعتبر أحمد موسى أن الوزير المعني تجاوز قرار الرئيس دون مراجعة، موجهًا نداءً لجهاز 6 أكتوبر قائلًا: “اطلعوا وردوا.. أنتم فتحتم المجال للشائعات”، مشددا على أن الرأي العام يستحق بيانًا رسميًا لتوضيح الحقائق.

وأختتم : «لو الزمالك خالف، أعلنوا ذلك بوضوح، لكن وزير الإسكان والمسؤولين في جهاز حدائق أكتوبر تركوا الساحة للشائعات، وكل شخص يفسر الأمر من وجهة نظره».