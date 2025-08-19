بث مباشر | أحمد موسى يكشف مفاجأة في سحب أرض الزمالك بأكتوبر

يقدم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة من برنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، ويستعرض خلالها العديد من الموضوعات التي تشغل المواطن المصري.

واكد الإعلامي أحمد موسى، أن جهاز حدائق اكتوبر سحب ارض نادي الزمالك بالأمس ، متابعا أن هذا الأمر سبب حالة من الجدل.

وتابع أحمد موسى، أن ارض نادي الزمالك موضوع مهم لكل جماهير النادي .

كما أنه من المقرر أن تشهد حلقة اليوم تناول العديد من القضايا الاجتماعية التي تشغل بال المواطن والشارع المصري، كما يتطرق الإعلامي أحمد موسى إلى القضية الفلسطينية والتطورات الأخيرة التي تم الوصول إليها.