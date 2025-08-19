اطلع رد| رسالة نارية من أحمد موسى لوزير الإسكان على الهواء

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جهاز مدينة 6 اكتوبر أصدر قرار مخالف لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ارض نادي الزمالك، متابعا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرار بالمد لنادي الزمالك لمدة عامين.

واضاف أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن وزير الإسكان ليس لديه شجاعا الرد وهل انت عملت قرار خطأ، وهذا الأمر يتطلب رد واضح وسريع من وزير الإسكان في الحال.

وتابع أحمد موسى، أن يجب مصارحة الرأي العام والرد على هذا الأمر من قبل المسئولين وفي المقدمة وزير الإسكان، واقول لوزير الإسكان “اطلع رد ووضح ايه اللي بيحصل وليه مش بترد ولم تخرج بيان عاجل”.