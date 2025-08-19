شلل كامل في حركة القطارات بـ تل أبيب أسبوعًا

أعلنت شركة قطار إسرائيل عن وقف شامل لحركة القطارات في تل أبيب ابتداء من يوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 وحتى الثلاثاء 26 أغسطس 2025، وذلك نتيجة أعمال صيانة طارئة تشمل تحديث شبكة الكهرباء وتنفيذ إجراءات سلامة ضرورية.

ووفقا لما نشرته صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، فإن توقف القطارات سيؤثر بشكل مباشر على المحاور الحيوية بين شمال البلاد وجنوبها، مما يعني شللاً تامًا لحركة القطارات العابرة لتل أبيب خلال فترة الأشغال.

وأكدت الشركة أن أعمال الصيانة ستتم في نقطة مركزية ضمن شبكة السكك الحديدية، حيث ستحدث مكونات حيوية من البنية التحتية، أبرزها ما يعرف بـ"صمامات القلب"، وهي مفاتيح أساسية تسمح بتحويل القطارات بين المسارات المختلفة، وتستخدم بشكل مكثف من قبل المسافرين يوميًا.

وأوضح مسؤولون في الشركة أن قرار تقديم موعد هذه الأعمال، والتي كانت مقررة في سبتمبر المقبل، جاء لتجنب حدوث تعطيلات إضافية في المستقبل القريب، مستغلين العطل القائم حاليًا في شبكة الكهرباء نتيجة حادث سابق.

وكانت منظومة الكهرباء في خط الساحل قد تعرضت لأضرار جسيمة مؤخرًا، بعد أن اصطدمت بها قطارات شحن في منطقتي غنوت وفيتكين، مما تسبب في توقف جزئي لحركة القطارات خلال الأيام الماضية.

وتوقعت الشركة أن تعود حركة القطارات تدريجيا بدءًا من الثلاثاء 26 أغسطس، على أن تستأنف أولًا القطارات القادمة من الجنوب، ثم لاحقا تلك المتجهة من الشمال.