قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك: الأرض اتسحبت بدون إنذار.. أحنا بنشتغل مظبوط وكل أوراقنا سليمة
أول صورة لسيارة والد محمد الشناوي بعد وفاته في حادث سير
جوجل تحذر من هجمات خبيثة تستهدف جي ميل .. هل هاتفك في خطر؟
نموذجان للأمانة في بني سويف .. مسعف وسائق يعثران على مليون و500 ألف جنيه
وافقت عليه حماس.. مصادر للقاهرة الإخبارية: المقترح المصري القطري يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما
محدش بيرد ليه؟.. أحمد موسى يكشف عن مفاجأة بشأن سحب أرض نادي الزمالك
تفاصيل مصرع والد محمد الشناوي في حادث مروع بطريق الواحات
إصابة طفـ لين شقيقين في اندلاع حريـ ق بسبب أسطوانة بوتاجاز بأسيوط
إيداع جثمان والد محمد الشناوي حارس الأهلي بمستشفى أكتوبر
آلاف الأقباط يتوافدون على دير درنكة للاحتفال بـ"صوم العذراء" في أسيوط
"اطلعوا وردوا".. أحمد موسى يطالب برد رسمي: لماذا تم سحب أرض الزمالك؟
طاهر النونو: خيار المقاومة قائم ما دام الاحتلال مستمرا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شلل كامل في حركة القطارات بـ تل أبيب أسبوعًا

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلنت شركة قطار إسرائيل عن وقف شامل لحركة القطارات في تل أبيب ابتداء من يوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 وحتى الثلاثاء 26 أغسطس 2025، وذلك نتيجة أعمال صيانة طارئة تشمل تحديث شبكة الكهرباء وتنفيذ إجراءات سلامة ضرورية.

ووفقا لما نشرته صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، فإن توقف القطارات سيؤثر بشكل مباشر على المحاور الحيوية بين شمال البلاد وجنوبها، مما يعني شللاً تامًا لحركة القطارات العابرة لتل أبيب خلال فترة الأشغال.

وأكدت الشركة أن أعمال الصيانة ستتم في نقطة مركزية ضمن شبكة السكك الحديدية، حيث ستحدث مكونات حيوية من البنية التحتية، أبرزها ما يعرف بـ"صمامات القلب"، وهي مفاتيح أساسية تسمح بتحويل القطارات بين المسارات المختلفة، وتستخدم بشكل مكثف من قبل المسافرين يوميًا.

وأوضح مسؤولون في الشركة أن قرار تقديم موعد هذه الأعمال، والتي كانت مقررة في سبتمبر المقبل، جاء لتجنب حدوث تعطيلات إضافية في المستقبل القريب، مستغلين العطل القائم حاليًا في شبكة الكهرباء نتيجة حادث سابق.

وكانت منظومة الكهرباء في خط الساحل قد تعرضت لأضرار جسيمة مؤخرًا، بعد أن اصطدمت بها قطارات شحن في منطقتي غنوت وفيتكين، مما تسبب في توقف جزئي لحركة القطارات خلال الأيام الماضية.

وتوقعت الشركة أن تعود حركة القطارات تدريجيا بدءًا من الثلاثاء 26 أغسطس، على أن تستأنف أولًا القطارات القادمة من الجنوب، ثم لاحقا تلك المتجهة من الشمال.

شركة قطار إسرائيل قطار إسرائيل تل أبيب إسرائيل أخبار إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

هدير عبد الرازق

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادي سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

دينا علاء بطلة سموحة

تعرف على آخر تطورات قضية بطلة سموحة دينا علاء

ترشيحاتنا

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الاهلي

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

البناء

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

بالصور

داء الفيالقة يضرب نيويورك.. وفاة 5 أشخاص وإصابة العشرات بعدوى مرتبطة بمكيفات الهواء

إصابة مؤكدة بداء الفيالقة بسبب التكيف في نيويورك
إصابة مؤكدة بداء الفيالقة بسبب التكيف في نيويورك
إصابة مؤكدة بداء الفيالقة بسبب التكيف في نيويورك

قرح الفراش.. كيف تعالجها وتحمي المريض من مضاعفاتها الخطيرة؟

ما هي قرح الفراش؟
ما هي قرح الفراش؟
ما هي قرح الفراش؟

نصائح ذهبية.. كيف يمكنك التحكم في مرض السكري؟

نصائح فعالة لمصادقة مرض السكري
نصائح فعالة لمصادقة مرض السكري
نصائح فعالة لمصادقة مرض السكري

بعد حادث مأساوي ومصادفة صادمة.. من كانت كسينيا ألكساندروفا؟.. أسرار حياة ملكة الجمال الروسية التي لم تنلها السعادة طويلاً

وفاة كسينيا ألكساندروفا ملكة جمال روسيا
وفاة كسينيا ألكساندروفا ملكة جمال روسيا
وفاة كسينيا ألكساندروفا ملكة جمال روسيا

فيديو

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد