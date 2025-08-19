سياسي ضعيف خان إسرائيل.. نتنياهو يشن هجوما ضاريا على رئيس وزراء أستراليا

انتقد رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نظيره الأسترالي أنتوني ألبانيزي الذي أعلن أن بلاده تنوي الاعتراف بفلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر المقبل.

وقال نتنياهو في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام عبرية : "سيذكر التاريخ ألبانيز على حقيقته بأنه سياسي ضعيف خان إسرائيل وتخلى عن يهود أستراليا".

يشار الي ان الحكومة الأسترالية أعلنت أمس الاثنين منع دخول عضو الكنيست الإسرائيلي سمحا روتمان المنتمي إلى حزب الصهيونية الدينية الذي يرأسه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى أستراليا لمدة ثلاث سنوات.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلغاء تأشيرات الدبلوماسيين الأستراليين لدى السلطة الفلسطينية، ردا على نية أستراليا الاعتراف بدولة فلسطين.