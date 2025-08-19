استراليا : حكومة نتنياهو تعمل على عزل دولة الإحتلال

أكدت وزارة الخارجية الأسترالية أن رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو تعمل علي عزل دولة الإحتلال وإلحاق الضرر بالجهود الدولية نحو السلام وحل الدولتين.

وفي وقت سابق ؛ أكدت وزارة الخارجية الاسترالية أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم ما بين دولة الاحتلال والدولة الفلسطينية.

ونددت الخارجية الاسترالية في بيان لها بالتهجير القسري الذي تفرضه سلطات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

كما دعت الوزارة الاسترالية أيضا جيش الاحتلال وحركة حماس لوقف القتال وإدخال المساعدات وإطلاق الرهائن.

وطالبت خارجية أستراليا دولة الاحتلال بعدم فرض سيطرة عسكرية على غزة، لأن هذا الأمر سيعمق الكارثة الإنسانية.

