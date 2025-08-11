«فتح» ترحب باعتزام أستراليا الاعتراف بدولة فلسطين

علق الدكتور ماهر النمورة، المتحدث باسم حركة فتح، على تصريحات رئيس الوزراء الأسترالي التي أعلن فيها عزمه الاعتراف بدولة فلسطين خلال انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، قائلاً إن هذا الموقف الأسترالي يعكس تحولًا في قناعات بعض الدول الغربية التي بدأت تعلن بوضوح دعمها للحق الفلسطيني، بعدما أدركت حجم الظلم والاضطهاد الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال الإسرائيلي، وما وصفه بـ «حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ 22 شهرًا».

وأضاف النمورة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رغدة منير على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الخطوة «تثلج صدور الفلسطينيين»، وتشير إلى تغير إيجابي في الخريطة السياسية الدولية، رافضًا في الوقت نفسه استمرار بعض الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة في دعم الاحتلال، داعيًا تلك الدول إلى مراجعة مواقفها والالتحاق بركب الدول التي أعلنت نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مثل بريطانيا وفرنسا وأستراليا.

وفي رده على سؤال حول التناقض بين مواقف بعض الدول، أوضح النمورة أن حركة فتح ترحب بأي تحول إيجابي حتى من الدول التي دعمت الاحتلال في السابق، معتبرًا ذلك «مكسبًا سياسيًا وقناعة متأخرة لكنها مهمة».