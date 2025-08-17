أستراليا تحقق إنجازا تاريخيا بالفوز بكأس آسيا لكرة السلة للمرة الثالثة على التوالي

في ليلة رياضية استثنائية بمدينة جدة السعودية، خطف المنتخب الأسترالي لكرة السلة الأضواء بعدما توج بطلا لكأس آسيا للمرة الثالثة على التوالي، إثر فوزه المثير على المنتخب الصيني بنتيجة 90-89 في نهائي مثير امتد حتى الثانية الأخيرة، ليكتب "البوومرز" صفحة جديدة من الهيمنة على القارة منذ انضمامهم إليها.

اللقب الثالث على التوالي و18 فوزا متتاليا

بهذا الإنجاز، أصبح المنتخب الأسترالي أول فريق يحقق اللقب الآسيوي ثلاث مرات متتالية منذ عام 2005 حين فعلها المنتخب الصيني. كما واصل الأستراليون سجلهم الخالي من الهزائم في البطولة منذ مشاركتهم الأولى في نسخة 2017 بلبنان، رافعين رصيدهم إلى 18 انتصارا متتاليا. هذا التفوق يعكس القوة التي بات يتمتع بها الفريق على المستوى القاري والعالمي.

خيبة أمل صينية بعد إهدار الرميات الحرة

على الجانب الآخر، فشل المنتخب الصيني في استعادة اللقب الغائب منذ 2015 رغم البداية القوية وتقدمه بفارق وصل إلى 15 نقطة خلال الشوط الأول. إلا أن إهدار 14 رمية حرة كان نقطة التحول التي منحت الأفضلية للأستراليين في اللحظات الحاسمة.

مدرب الصين غو تشيكيانغ اعترف بعد المباراة قائلا: "أستراليا فريق رائع، حاولنا القتال حتى النهاية لكن بعض التفاصيل الصغيرة كلفتنا الكثير".

أبطال المباراة: كوكس وغالاوي يقودان “البوومرز”

تألق اكزافييه كوكس بشكل لافت بعدما سجل 30 نقطة و9 متابعات، فيما خطف جايلين غالاوي الأضواء في الأوقات الحرجة بتسجيله 23 نقطة بينها 6 رميات ثلاثية حاسمة. كما ساهم وليام هيكي بـ15 نقطة و7 متابعات و4 تمريرات حاسمة، في حين أضاف جاك ماكفاي 11 نقطة.

أما المنتخب الصيني، فكان هو مينغ شوان الأفضل بـ26 نقطة منها 5 ثلاثيات، بينما قدم هو جينكيو أداء قويا بـ20 نقطة و10 متابعات.

إيران تحصد الميدالية البرونزية

وفي مباراة تحديد المركز الثالث، نجح المنتخب الإيراني في حصد الميدالية البرونزية بعد الفوز على نيوزيلندا 79-73، بفضل تألق قائده المخضرم أرسلان كاظمي الذي حقق "دابل دابل" بـ16 نقطة و15 متابعة. كما برز سيد جعفري كأفضل مسجل بـ22 نقطة، ليؤكد "تيم ميللي" مكانته بين كبار القارة.