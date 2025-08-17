قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل تُلوّح بالعمليات العسكرية كوسيلة لإجبار حماس على القبول باتفاق شامل لتحرير الرهائن
رئيس البيت الفني: لوائح الستينيات تعرقل الدعاية
لاريجاني: لا سلام في المنطقة دون سلاح المقاومة وردع إسرائيل
مابتردش عليا.. حقيقة تعرض جرسون لسطو مسلح أعلى دائري الهرم بسبب خطيبته
رئيس حماية المستهلك: استقرار سعر الصرف وتراجع التضخم يدعمان مبادرات خفض الأسعار
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 18 أغسطس 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس (آخر تحديث)
برلمانية: ضبط الزيادة السكانية مكسب اقتصادي ينعكس على الموازنة العامة
في ثوانٍ معدودة.. خطوات سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز عبر إنستاباي
خطف الأطفا.ل وسرقة أعضائهم.. الصحة تكشف: حقيقة أم شائعات| شاهد
من ضحك وفرفشة لكارثة.. إحدى ضحايا حادث طريق الواحات: خرجنا نضحك رجعنا محمولين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أستراليا تحقق إنجازا تاريخيا بالفوز بكأس آسيا لكرة السلة للمرة الثالثة على التوالي

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

في ليلة رياضية استثنائية بمدينة جدة السعودية، خطف المنتخب الأسترالي لكرة السلة الأضواء بعدما توج بطلا لكأس آسيا للمرة الثالثة على التوالي، إثر فوزه المثير على المنتخب الصيني بنتيجة 90-89 في نهائي مثير امتد حتى الثانية الأخيرة، ليكتب "البوومرز" صفحة جديدة من الهيمنة على القارة منذ انضمامهم إليها.

اللقب الثالث على التوالي و18 فوزا متتاليا

بهذا الإنجاز، أصبح المنتخب الأسترالي أول فريق يحقق اللقب الآسيوي ثلاث مرات متتالية منذ عام 2005 حين فعلها المنتخب الصيني. كما واصل الأستراليون سجلهم الخالي من الهزائم في البطولة منذ مشاركتهم الأولى في نسخة 2017 بلبنان، رافعين رصيدهم إلى 18 انتصارا متتاليا. هذا التفوق يعكس القوة التي بات يتمتع بها الفريق على المستوى القاري والعالمي.

خيبة أمل صينية بعد إهدار الرميات الحرة

على الجانب الآخر، فشل المنتخب الصيني في استعادة اللقب الغائب منذ 2015 رغم البداية القوية وتقدمه بفارق وصل إلى 15 نقطة خلال الشوط الأول. إلا أن إهدار 14 رمية حرة كان نقطة التحول التي منحت الأفضلية للأستراليين في اللحظات الحاسمة. 

مدرب الصين غو تشيكيانغ اعترف بعد المباراة قائلا: "أستراليا فريق رائع، حاولنا القتال حتى النهاية لكن بعض التفاصيل الصغيرة كلفتنا الكثير".

أبطال المباراة: كوكس وغالاوي يقودان “البوومرز”

تألق اكزافييه كوكس بشكل لافت بعدما سجل 30 نقطة و9 متابعات، فيما خطف جايلين غالاوي الأضواء في الأوقات الحرجة بتسجيله 23 نقطة بينها 6 رميات ثلاثية حاسمة. كما ساهم وليام هيكي بـ15 نقطة و7 متابعات و4 تمريرات حاسمة، في حين أضاف جاك ماكفاي 11 نقطة.
أما المنتخب الصيني، فكان هو مينغ شوان الأفضل بـ26 نقطة منها 5 ثلاثيات، بينما قدم هو جينكيو أداء قويا بـ20 نقطة و10 متابعات.

إيران تحصد الميدالية البرونزية

وفي مباراة تحديد المركز الثالث، نجح المنتخب الإيراني في حصد الميدالية البرونزية بعد الفوز على نيوزيلندا 79-73، بفضل تألق قائده المخضرم أرسلان كاظمي الذي حقق "دابل دابل" بـ16 نقطة و15 متابعة. كما برز سيد جعفري كأفضل مسجل بـ22 نقطة، ليؤكد "تيم ميللي" مكانته بين كبار القارة.

السعودية مدينة جدة المنتخب الأسترالي لكرة السلة المنتخب الأسترالي كرة السلة كأس آسيا المنتخب الصيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

الكارت الموحد

الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته

دولار امريكي

رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار في 12 بنكا

حادث مطاردة فتيات الواحات

اعترافات طالب اقتصاد وسياسة بحادث مطاردة فتيات الواحات: البنات هي اللي كسرت عليا

البلوجر أم سجدة

قرار جديد من جهات التحقيق ضد البلوجر أم سجدة

صورة أرشيفية

منع الكتب الخارجية بالمدارس وتفعيل السبورات الذكية وتفعيل حصة الريادة.. قرارات عاجلة من التعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد

الايجار القديم - صورة تعبيرية

للأرمل والمطلقات.. كيفية الحصول على وحدة بديلة للايجار القديم

ترشيحاتنا

أرشيفية

نتنياهو: أوفيت بوعدي بمنع قيام دولة فلججسطينية رغم ضغوط داخلية وخارجية

أرشيفية

رئيس الأركان الإسرائيلي يصادق على خطط احتلال غزة ومدة العملية 4 أشهر

الرئيس اللبناني

الرئيس جوزيف عون يعلن رفضه القاطع لتوطين الفلسطينيين في لبنان

بالصور

أميرات ديزني.. ناقد موضة يعلق على فستان أصالة في لبنان| صور

أصالة
أصالة
أصالة

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

بتوقيت 2028.. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

فيديو

شبيه زيزو

مفاجأة غريبة.. زيزو يظهر في تدريبات نادي الزمالك.. إيه الحكاية

علاء الساحر

فيديو الاحتجاز .. قرار عاجل بشأن البلوجر علاء الساحر وطليقته و2 آخرين

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

مشيرة إسماعيل راقصة

مشيرة إسماعيل تكشف أسرار مشوارها الفني وترد على حقيقة كونها راقصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد