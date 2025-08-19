قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفير الهند: خريجو جامعة الأزهر شركاء النجاح في نهضتنا.. صور

محمد شحتة

أكد السفير سوريش ك ريدي، سفير دولة الهند بالقاهرة، أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تعد قبلة علميَّة ومنارة فكريَّة متميزة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن خريجي جامعة الأزهر يعدون من شركاء النجاح في النهضة الشاملة التي تشهدها الهند في جميع القطاعات.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم لجامعة الأزهر لقائه الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، بحضور الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والأستاذ أسامة الدقن، مدير عام العلاقات العلمية والثقافية؛ لبحث آفاق التعاون بين السفارة وجامعة الأزهر.

وأشاد سفير الهند بالقاهرة بجهود جامعة الأزهر في العناية بالطلاب الوافدين الدارسين في جامعة الأزهر من دولة الهند في مرحلتي الإجازة العالية والدراسات العليا.

وأوضح سفير الهند أن طلاب بلاده يحرصون على الالتحاق والدراسة بجامعة الأزهر بوصفها قبلة الوسطية والاعتدال في العالم.

وبيَّن السفير الهندي أن عدد المسلمين في الهند 250 مليون مسلم، مطالبًا بمزيد من المنح الدراسية في جامعة الأزهر في مرحلتي الإجازة العالية والدراسات العليا.

وأعلن السفير الهندي دعم بلاده للمركز الهندي في جامعة الأزهر، ووعد بإعادة النظر في تطويره أو التوسع في افتتاح فرع آخر في فرع البنات في ضوء الرؤية المشتركة بين الجامعة والسفارة، إضافة إلى تقديم الدعم اللازم لكليتي الذكاء الاصطناعي بنين وبنات.

من جانبه رحَّب فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، بالسفير الهندي في رحاب جامعة الأزهر، واستعرض فضيلته عدد كليات الجامعة التي تخطت 100 كلية منتشرة في جميع ربوع الجمهورية رسالتها الأساسية نشر الفكر الوسطي المعتدل بين الطلاب "مصريين - وافدين" انطلاقًا من  عالمية رسالة الأزهر الشريف.

وأوضح رئيس الجامعة أن فضيلة الإمام الأكبر أسس مرصد الأزهر العالمي الذي يعمل بأكثر من 15 لغة لرصد الفتاوى المغلوطة والرد عليها بجميع اللغات.

وأعلن رئيس الجامعة دعم جامعة الأزهر الشريف الكامل في إنشاء وتأسيس مركز لتعليم اللغة العربية في الهند يكون نواة حقيقية في سبيل الفهم الصحيح للدين الإسلامي.

وأكد رئيس الجامعة على تقديم كل سبل الدعم للطلاب الوافدين من دولة الهند؛ انطلاقًا من رسالة الأزهر الشريف التي تعنى بالوافدين من مختلف أنحاء العالم، وطالب فضيلته السفير الهندي بالنظر في توفير منح دراسية في الجامعات الهندية للباحثين من جامعة الأزهر في المجالات العلمية التي تتميز بها جامعات الهند؛ مثل: الذكاء الاصطناعي، والبرمجة، والأمن السيبراني، وغير ذلك من المجالات التكنولوجية وتبادل الخبرات.

وفي ختام اللقاء قام فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، بتكريم السفير الهندي بالقاهرة ومنحه درع جامعة الأزهر.

