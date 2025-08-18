قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

إنجاز غير مسبوق.. حصول 51 مجلة علمية بجامعة الأزهر على أعلى تقييم 2025

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
كتب محمد شحتة

واصلت جامعة الأزهر تميزها  في مجال البحث العلمي والنشر الأكاديمي، محققة قفزة جديدة في نتائج تقييم المجلات العلمية الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات في دورة يوليو 2025م؛ صرَّح بذلك الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز الكبير  تحقق برعاية فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وجهود فريق العمل بمركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي بالجامعة. 

يأتي ذلك في إنجاز غير مسبوق وبرعاية ودعم من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وحرصه الدائم على تعزيز مكانة الأزهر الشريف العلمية والبحثية.

51 مجلة بجامعة الأزهر تحصل على الدرجة الكاملة “7/7”

وأوضح "صديق"، أن الجامعة هذا العام شهدت تقييم 74 مجلة علمية من أصل 79 مجلة، حصلت منها 51 مجلة على الدرجة الكاملة (7/7)، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي المجلات المقيمة، بينما حصلت 11 مجلة على (6.5 /7) و5 مجلات على (6 /7)، فيما توزعت بقية المجلات على تقييمات متفاوتة، في حين حافظت 67 مجلة على تقييمها مقارنة بالعام الماضي، وارتقت أربع مجلات إلى مستويات أعلى.

وبيَّن أن هذا التقدم يعد استمرارًا للمسيرة التصاعدية لجامعة الأزهر في السنوات الأخيرة؛ لافتًا إلى أنه في عام 2020م لم يتجاوز عدد المجلات الحاصلة على الدرجة الكاملة ثلاث مجلات فقط، في حين وصل العدد في عام 2025م إلى 51 مجلة حاصلة على الدرجة كاملة، أي بنسبة نمو تجاوزت 1566% خلال خمس سنوات. 

وتابع هذا الإنجاز لم يأتِ صدفةً؛ بل هو نتاج جهد متواصل، وتخطيط منهجي، وتعاون مؤسسي شارك فيه الجميع؛ قيادات الجامعة، وهيئات التحرير، وأعضاء هيئة التدريس، والباحثين، بإشراف ومتابعة دقيقة من مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي، بقيادة الدكتور ياسر حلمي، مدير المركز، وفريق العمل.

وأكد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث على جهد مركز التميز الدولي، لافتًا إلى أن له دورًا محوريًّا في هذا النجاح؛ حيث عمل بروح التفاني والإخلاص على متابعة المجلات العلمية وتقديم الدعم الفني والتحريري والتدريب المستمر لهيئات التحرير. وقد تكاملت جهود مركز التميز مع فرق العمل المخلصة، وعلى رأسها الدكتورة أرزاق فتحي، والدكتورة شيرين عمارة، والدكتور محمد عزت، والدكتور محمد صبحي، والدكتور محمود أبو كيلة، الذين بذلوا جهدًا كبيرًا في خدمة المجلات العلمية، وإعلاء اسم الجامعة جنبًا إلى جنب مع هيئات التحرير وأعضاء هيئة التدريس والباحثين.

وقال صديق: إن ما تحقق هذا العام  من إنجاز هو رصيد يضاف إلى ملف الدراسات العليا بالجامعة، وهو ثمرة عمل جماعي مشترك بين جميع كليات الجامعة ومجلاتها العلمية ومراكزها البحثية، ويعكس الالتزام بمعايير الجودة في النشر الأكاديمي، ويؤكد القدرة على المنافسة إقليميًّا ودوليًّا.

وتقدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، بخالص التهنئة والفخر إلى جميع منسوبيها، من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والإداريين والطلاب، الذين يمثلون معًا هذه المؤسسة العريقة، لتظل دائمًا في الصدارة، ومثالًا للعمل المؤسسي الذي يجمع بين الإخلاص والعلم والتواضع.

