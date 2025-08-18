قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدون تغيير لقواعد القبول بالجامعات |ننشر قائمة الكليات المتاحة لطلاب البكالوريا المصرية
تحقيقات موسعة في واقعة مصرع طفل عقب تناوله "إندومي" بالمرج
معبر رفح.. بث مباشر لبرنامج على مسئوليتي لمناقشة الأوضاع في غزة
لإنقاذ غزة.. أحمد موسى يكشف موقف حماس من المقترح المصري القطري
بوتين يتواصل مع قادة العالم قبيل زيارة زيلينسكي للبيت الأبيض
برلمانية: زيارة الوفد المصري الفلسطيني لمعبر رفح تأكيد على الرفض القاطع للتهجير
برلماني: الدور المصري ركيزة أساسية في جهود وقف العدوان على غزة
9 علامات تدل على نقص فيتامين د في جسمك
"كل واحد يختار اللي يناسبه"..التعليم تنفي إجبار الطلاب على البكالوريا المصرية
التعليم تنفي إتاحة التحويل من البكالوريا المصرية للثانوية العامة والعكس
بالتفاصيل .. ننشر الفرق بين المواد المقررة في الثانوية العامة والبكالوريا المصرية
التعليم : التحسين متاح في البكالوريا فقط والثانوية العامة “مافيهاش فرص”
ديني

ليست مطالبة بالغُسل.. الأزهر يكشف حكم أداء الصلاة للمرأة المستحاضة

حكم أداء الصلاة للمرأة المستحاضة
حكم أداء الصلاة للمرأة المستحاضة
أحمد سعيد

قالت إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن المرأة المستحاضة تُعد شرعًا في حكم الطاهرات، ويجب عليها أداء جميع العبادات مثلها مثل المرأة الطاهرة، وفقًا لما أقره جمهور الفقهاء.

عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى: المرأة المستحاضة من أهل العبادات

وأكدت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن دم الاستحاضة لا يُعامل معاملة دم الحيض أو النفاس، مشيرة إلى أن المستحاضة من أهل العبادات، ولا يجوز لها التهاون أو ترك الصلاة أو الصيام بدعوى الاستحاضة، موضحة أن الأمر يتطلب فقط كيفية صحيحة للوضوء والطهارة تتيح لها استباحة الصلاة.

وأشارت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى إلى أن دم الاستحاضة طاهر من حيث الحكم الشرعي، وإن كانت نجاسته تستوجب إزالة أثره عن البدن أو الثياب قبل أداء الصلاة، موضحة أن المرأة المستحاضة ليست مطالبة بالغُسل، بل فقط بإزالة أثر الدم والتوضؤ عند دخول وقت كل صلاة.

وأوضحت أن المستحاضة عليها أن تقوم بتبديل الحفاظة أو الفوطة الصحية، وتغيير الملابس إن أمكن ذلك، ثم تتوضأ عند دخول الوقت، أي بعد سماع الأذان، لأداء الفريضة، ويجوز لها الصلاة بعد ذلك ما شاءت من النوافل بحسب آراء فقهية مختلفة.

وأضافت: "إذا كانت المرأة تعلم أنها مستحاضة قبل بدء الصلاة، فعليها اتخاذ الاحتياطات اللازمة، لكن إن فوجئت بنزول الدم أثناء الصلاة وحدث ما يُخل بشروط صحتها – كأن تتنجس ملابسها – فعليها الخروج من الصلاة، التطهر، الوضوء من جديد، ثم استئناف الصلاة بالشروط الصحيحة".

وأكدت أيضًا أن المستحاضة تُعد من أصحاب الأعذار من حيث كيفية الوضوء والتطهر، لكنها شددت على أن الاستحاضة لا تُعد عذرًا يبيح للمرأة الصلاة جالسة، مضيفة: "القيام ركن من أركان الصلاة، ولا يجوز تركه إلا لعذر طبي واضح يمنع القدرة على الوقوف".

وأشارت إلى ضرورة عدم التساهل في أداء الصلاة جلوسًا لمجرد وجود استحاضة، مبينة أن ذلك لا يجوز إلا إذا نصح الطبيب بذلك بسبب عذر صحي آخر، وليس بسبب الاستحاضة في حد ذاتها.

حكم أداء الصلاة للمرأة المستحاضة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الأزهر العالمي للفتوى الأزهر المرأة المستحاضة المرأة المستحاضة من أهل العبادات إيمان أبو قورة الأزهر يكشف حكم أداء الصلاة للمرأة المستحاضة

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

صورة أرشيفية

تفاصيل صادمة.. فتاة تحبس نفسها لمدة ٢٥ سنة في غرفتها وتخرج وهي بعمر الأربعينات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

صورة تعبيرية

نزع ملكية بعض العقارات بالقاهرة.. تعويضات ضخمة من الحكومة |ماذا يقول القانون؟

تيمور تيمور

كان يمكن إنقاذه.. لميس الحديدي تعلق على وفاة تيمور تيمور

قرار عاجل ضد أجنبية أدارات مسكنها للأعمال المنافية للآداب

قرار عاجل ضد أجنبية أدارت مسكنها للأعمال المنافية للآداب

سعد الصغير

شمس: سعد الصغير خطفني ومضاني على إيصالات

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 مساء اليوم الأثنين 18 أغسطس 2025

إبراهيم نور الدين

إبراهيم نور الدين: أزمة معروف وهانى بدون لازمة.. وأنا ضد قرار الحكم

محمد هاني

هيثم فاروق يوجه رسالة مبهمة: أحكام كفتة مدح وليس ذما

الزمالك

الزمالك يواصل الاستعداد لمواجهة مودرن سبورت

احذر هذه الأطعمة.. أكثر 7 أطعمة تسرع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر

احذر هذه الأطعمة..أكثر 7 أطعمة تسرّع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر
احذر هذه الأطعمة..أكثر 7 أطعمة تسرّع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر
احذر هذه الأطعمة..أكثر 7 أطعمة تسرّع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر

للاستمتاع بفوائده.. طرق للوقاية من أضرار التكييف

تكييف
تكييف
تكييف

طريقة عمل البقلاوة الأصلية.. رقائق العشق المقرمش

طريقة عمل البقلاوة الأصلية: رقائق من العشق المقرمش!
طريقة عمل البقلاوة الأصلية: رقائق من العشق المقرمش!
طريقة عمل البقلاوة الأصلية: رقائق من العشق المقرمش!

بخدعة ذكية .. سيارة تويوتا بريوس بنسبة خفض انبعاثات 90%

تويوتا بريوس
تويوتا بريوس
تويوتا بريوس

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

المتهمين

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

