تعرف على آخر تطورات قضية بطلة سموحة دينا علاء

دينا علاء بطلة سموحة
دينا علاء بطلة سموحة
أحمد بسيوني

تواصل نيابة الرمل أول بمحافظة الإسكندرية، تحقيقاتها في مقتــ.ــل لاعبة سموحة "دينا علاء"، حيث تتابع الحالة الصحية للزوج تمهيدًا لاستجوابه.

وقد شهدت محافظة الإسكندرية حادثة هزت جميع الأوساط في الإسكندرية، بعدما تكشفت التفاصيل الكاملة لوفاة بطلة سموحة في الجودو دينا علاء، على يد زوجها.

النيابة تواصل تحقيقاتها في مقتــ.ــل لاعبة سموحة 

وبدأت النيابة بفحص الهواتف المحمولة للمتهم والمجني عليها، وذلك عقب الاستماع إلى أقوال أسرة المجني عليها وأسرة الزوج مع تكثيف تحريات المباحث حول الواقعة.

وأشارت المعلومات الأولية وتصريحات أسرتها، إلى أن لاعبة الجودو دينا علاء، قُتلت بدم بارد بعدما أصيبت بثلاث رصاصات أطلقها زوجها عقب محاولتها إنقاذ طفليها من اعتدائه.

ووفقًا لمصادر أمنية، فقد عثرت قوات الشرطة على جثمان اللاعبة داخل شقتها، فيما وجد زوجها مصابا بطلق ناري بجوارها، بينما كان الطفلان داخل المنزل أثناء وقوع الحادث، موضحة أن الزوج هو المتهم الرئيسي، إذ أطلق النار على زوجته بعد محاولتها حماية طفليها، ثم حاول الانتحار بإطلاق النار على نفسه.

افتدت طفليها وزوجها المتهم

وبحسب المعلومات الأولية، يشتبه في أن الزوج أطلق النار على زوجته ثم حاول الانتحار، فيما تجري جهات التحقيق جمع الأدلة وسماع أقوال الشهود، إضافة إلى عرض الجثمان على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة وكشف ملابسات الجريمة.

وتم التحفظ على الزوج المصاب ونقله إلى المستشفى تحت الحراسة المشددة تمهيدًا لاستجوابه بعد تحسن حالته.

وتباشر النيابة حاليًا القضية للكشف عن كافة الملابسات الخاصة بالواقعة، حيث تم ندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان والتصريح بدفنه عقب انتهاء الطبيب الشرعي من مهمته، وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وقد نعى نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، لاعبة الجودو دينا علاء، إثر مصرعها في حادث أليم.

وقال النادي في بيان عبر صفحته الرسمية: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعي فقيدة النادي والرياضة اللاعبة دينا علاء لاعبة فريق الجودو بنادي سموحة التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى، ونسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وأكد النادي أن وفاة دينا علاء تمثل خسارة كبيرة للنادي وللرياضة المصرية، لما كانت تتمتع به من أخلاق رفيعة ومهارات مميزة داخل البساط وخارجه.

الاسكندرية دينا علاء بطلة سموحة الرمل أول لاعبة سموحة

