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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل معسكر المنتخب.. ناقد رياضي يطرح سؤالاً مثيرًا بشأن محمد صلاح

صدى البلد

طرح الناقد الرياضي اسلام صادق سؤالاً مثيرًا للجمهور بشأن محمد صلاح عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب اسلام صادق : قبل معسكر المنتخب في يونيو ، هل يفكر محمد صلاح في إعلان اعتزال اللعب الدولي؟!

وتشهد سوق الانتقالات العديد من الأحاديث بشأن مصير أبرز النجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة ومن أهم هؤلاء النجوم الفرعون المصري محمد صلاح.

وارتبط اسم محمد صلاح خلال الساعات الماضية بترك صفوف ليفربول والانتقال إلى ناد جديد خاصة في ظل الأحاديث حول رحيل يورجن كلوب مدرب الفريق.

 

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية فإن هناك عدد ثلاث من الأندية مهتمة بالحصول على خدمات صلاح خلال الموسم الجديد في ظل سعيهم لتعزيز صفوف فرقهم.

 

ويعتبر نادي اتحاد جدة السعودي هو أحد أبرز وأكثر الأندية اهتمامًا بالتعاقد مع محمد صلاح في سوق الانتقالات الصيفي القادم.

 

ينضم نادي باريس سان جيرمان إلى سباق التعاقد مع محمد صلاح بجانب نادي يوفنتوس الإيطالي.

 

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