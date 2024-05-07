صدمة لكولر | الأهلي يفتقد نجم الفريق أمام بلدية المحلة في الدوري

حقق فريق الأهلي فوزًا كبيرًا على الاتحاد السكندري برباعية مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، لحساب مؤجلات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

وكتب احمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "محمد عبد المنعم يغيب عن مباراة الأهلي القادمة أمام بلدية المحلة بسبب تراكم الإنذارات. 🦅"

سجل رباعية الأهلي ، وسام أبو علي ورضا سليم وعمر كمال ومحمود كهربا في الدقائق 28 و32 و42 و65 ، فيما جاء هدف الإتحاد في الدقيقة 58 عن طريق بواتينج.

بهذا الفوز الكبير ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 30 في المركز السابع بدلاً من العاشر من 14 مباراة ، فيما توقف رصيد الإتحاد عند 32 نقطة من 21 مباراة ويبقي في المركز الخامس.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره بلدية المحلة في خضم منافسات الجولة الـ22 من عمر بطولة الدوري الممتاز".

موعد مباراة الأهلي القادمة

وتقام مباراة الأهلي وبلدية المحلة يوم السبت المقبل الموافق الحادي عشر من شهر مايو الجاري، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والسعودية.