استئناف حركة قطار القاهرة - أسوان بعد فصل العربة المتضررة بمحطة ملوي

استأنف قطار الصعيد القاهرة / أسوان رحلته بشكل طبيعي منذ قليل، بعد الانتهاء من فصل العربة التي شهدت تضرر احدى عجلاتها، وذلك خلال توقفه في محطة ملوي جنوب المنيا.



قامت فرق الطوارئ والصيانة بالتحرك فور اكتشاف الواقعة، وتم التعامل مع العربة المتضررة وفصلها عن باقي القطار، مع إجراء فحص فني شامل لباقي العربات للتأكد من سلامتها قبل السماح باستئناف الرحلة، وغادر القطار محطة ملوي بعد التأكد من جاهزيته الفنية، ليستكمل خط سيره دون العربة المفصولة.

وأضاف مصدر بهيئة السكة الحديد ، أنه يجري حاليًا إعداد تقرير فني مفصل للوقوف على أسباب العطل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي تكرار مثل هذه الحوادث، مع التشديد على تكثيف أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة منظومة التشغيل.



