تراجع جماعي لأكثر العملات الأجنبية تداولا في مصر.. واليورو فوق حاجز الـ 61 جنيها

شهدت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولاً في السوق المصري (الدولار، اليورو، والجنيه الإسترليني) حالة من التذبذب الملحوظ خلال تعاملات اليوم الاثنين؛ حيث بدأت التداولات الصباحية بارتفاع جماعي، استكمالاً لموجة الصعود التي انطلقت مع بداية الأسبوع الجاري مقارنة بمستويات الأسبوع الماضي، إلا أنه مع ختام التعاملات، شهدت هذه العملات تراجعاً تدريجياً لتستقر عند مستويات أقل نسبياً.

تراجع الدولار

بعد أن بدأ الدولار تداولاته عند مستويات تقارب 51.90 جنيه خلال الأسبوع الماضي، شهد الدولار قفزة قوية مع بداية هذا الأسبوع متخطياً حاجز الـ 52 جنيهاً لأول مرة منذ فترة، واستقر الدولار في التعاملات الصباحية اليوم عند مستويات مرتفعة، قبل أن يعود للتراجع بقروش بسيطة في ختام التعاملات ليغلق تداولاته في البنك الأهلي عند 52.50 جنيه للشراء و52.60 جنيه للبيع.

تراجع اليورو



كذلك كان الوضع مع اليورو، فبعدما كان مستقراً في نطاق الـ 60 جنيهاً الأسبوع الماضي، بدأ تداولات هذا الأسبوع بقوة متخطياً حاجز الـ 61 جنيهاً، واستمر في الارتفاع خلال اليوم حتى بدأ في التراجع الطفيف بختام التعاملات ليصل إلى 61.37 جنيه للشراء و61.82 جنيه للبيع.

تراجع الجنيه الاسترليني

وحافظ الجنيه الإسترليني على صدارته كأغلى العملات، حيث قفز عن مستويات الأسبوع الماضي التي كانت تدور حول 70.07 جنيه، متجاوزاً مستويات الـ 71 جنيهاً في بداية تعاملات اليوم، ثم عاد للتراجع في ختام تعاملات اليوم ليسجل 70.89 جنيه للشراء و71.40 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم



ووفقاً لآخر تحديث فقد جاءت أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري اليوم كالتالي:

سجل الدولار الأمريكي 52.50 جنيه للشراء و52.60 جنيه للبيع،

بينما جاء اليورو بسعر 61.37 جنيه للشراء و61.82 جنيه للبيع.

أما الجنيه الإسترليني فقد بلغ 70.89 جنيه للشراء و71.40 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسري نحو 66.71 جنيه للشراء و67.14 جنيه للبيع،

ووصل سعر الدولار الكندي إلى 38.37 جنيه للشراء و38.68 جنيه للبيع،

بينما استقر الدولار الأسترالي عند 37.41 جنيه للشراء و37.84 جنيه للبيع.