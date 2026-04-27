أبو العينين : نحن أمام صراع إنساني من نوع جديد يحمل روح الثورة

وجّه النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، خلال كلمته بملتقيات الجامعة الأورومتوسطية بفاس حول تحالف الحضارات، تحية تقدير واحترام للملكة المغربية ملكًا وحكومةً وشعباً على حسن الاستقبال والضيافة وإلى جامعة الأورومتوسطية بفاس قائلا “هذه البلد عريقة ولها تاريخ”.



وأضاف أبو العينين ، أن اليوم نحن أمام صراع ليس له حدود لا يعرف وطن ولا عقيدة ولا يعرف دين، متابعا أنه صراع إنساني من نوع جديد يحمل معنى الثورة ثورة الفكر والعلم والثقافة، مشيرا إلى أننا أمام صراع انساني من نوع جديد يحمل روح الثورة .. ثورة الفكر والعلم والثقافة.

وتابع النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، أننا فخورون بما تركه لما أجدادنا في الحضارات القديمة المصرية العريقة والإسلامية والحضارات المتعدة، مستدركا أن فخورون بما تركه له أجدادنا من حضارات قديمة في كل ربوع الوطن العربي.

