طلب عاجل من المحكمة الرياضية للاتحاد المغربي بشأن أزمة نهائي أمم إفريقيا

كشف تقرير صحفي، اليوم الاثنين، عن تحديد آخر موعد للاتحاد المغربي لكرة القدم من قبل المحكمة الرياضية للرد بشأن أزمة نهائي أمم إفريقيا.

ووفقا لموقع “لو 360 سبورت” فإن المحكمة الرياضية الدولية « CAS » تحدد يوم 7 مايو المقبل كآخر موعد أمام الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لتقديم مذكرة دفاعها، في الملف المتعلق بنزاع لقب كاس الأمم الأفريقية 2025، بعد الطعن الذي تقدمت به الإتحاد السنغالي لكرة القدم ضد الجامعة الملكية المغربية والإتحاد الإفريقي لكرة القدم « الكاف ».

وكانت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أقرت بحصول المغرب ببطولة أمم إفريقيا باعتبار المغرب منسحبا وخاسرا بنتيجة 3-0 مما دفع السنغال للشكوى في المحكمة الرياضية.