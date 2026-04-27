الخطر حقيقي.. أبو العينين يتساءل: هل نسمح للخوارزميات بلا ضمير أن تقرر من يعيش أو يموت؟

أكد النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، أن إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي قد تحوله لتهديد وجودي للبشرية وتهديد للديمقراطية وتلاعب بالوعي عبر التضليل والاخبار الزائفة .

وقال محمد أبو العينين خلال كلمته بملتقيات الجامعة الأورومتوسطية بفاس حول تحالف الحضارات، والتي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة “ صدى البلد”: "قد يستخدم الإرهاب والجريمة المنظمة الذكاء الاصطناعي والحروب دخلت عصر الذكاء الاصناعي".

وتابع أبو العينين :" تتحول ميادين القتال لمختبرات لهذه التقنيات في غزة وأوكرانيا وإيران والسودان ويبرز السؤال هل نسمح للخوارزميات بلا ضمير أن تقرر من يعيش ومن يموت".

وأكمل أبو العينين :" الخطر حقيقي وهل سنقود التكنولوجيا بقيمنا أم ستقودنا بعيدا عن إنسانيتنا"، مضيفا:" قواعد الذكاء الاصطناعي تكتب الأن والبحر المتوسط لابد ان يكون إسهامه في كتابة هذه القواعد ".

