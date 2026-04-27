الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أبو العينين: الذكاء الاصطناعي فرصة فريدة لأوطاننا لبناء اقتصاديات قائمة على المعرفة

هاني حسين

أعرب النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، عن فخره بما تركه لنا أجدادنا من حضارات قديمة  كالحضارة المصرية العريقة والحضارة المغربية والحضارة الإسلامية في كل ربوع الوطن العربي.


وقال محمد أبو العينين خلال كلمته بملتقيات الجامعة الأورومتوسطية بفاس حول تحالف الحضارات، والتي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  منذ أكثر من 20 عاما حينما كنت في مرحلة تأسيس المرحلة الأورومتوسطية كان أول قرار اتخذناه هو إنشاء الجامعة الأورومتوسطية".

وتابع أبو العينين: "سعيد بتواجدي في الجامعة  الأورومتوسطية  التي تتحدث عن علوم المستقبل والفكر الذي نحن صناعه وليس الفكر الذي يملى علينا إرادته ".

وأكمل أبو العينين: "أريد ان أتحدث لكم ليس كرئيس للبرلمان الاورومتوسطي لكنني اتحدث كأب لدي أبناء وأحفاد وأخاف عليهم من الصراع والمخاطر في وسائل التواصل الاجتماعي ".

ولفت أبو العينين: "أريد ان أشكر الجامعة الأورومتوسطية وأشكر كل من شاركوا في هذا المحفل الكبير"، مضيفا: "الذكاء الاصطناعي فرصة فريدة لأوطاننا لتجاوز عقبات التنمية التقليدية وبناء اقتصاديات قائمة على المعرفة وإحداث ثورة في الطب والتعليم".
 

