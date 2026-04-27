القبض على 3 سائقي ميكروباص تشاجروا على أولوية تحميل الركاب بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من قائدى سيارات الأجرة "ميكروباص" بأحد المواقف بالبحيرة.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (سائقان " أحدهما مصاب بكدمة")، طرف ثان: (سائق)، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة، لخلافات بينهم حول أولوية تحميل الركاب قاموا على إثرها بالتعدى بالضرب على بعضهم البعض مما أدى لإصابة أحد أفراد الطرف الأول.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى (عصا خشبية "المستخدمة فى التعدى")، والسيارتين ملكهما "ساريتى التراخيص" وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم التحفظ على السيارتين.. وإتخاذ الإجراءات القانونية .

