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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تطبيقات للهواتف المحمولة.. تفاصيل التصالح على مخالفات البناء

تصالح
تصالح

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين عن تفاصيل التصالح في مخالفات البناء، والتي أكدها الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل على تقديم برنامج محمول لمساعدة من خالف قانون البناء بهذا البرنامج بحيث يكون قادر هذا البرنامج من خلال انزله على الهواتف المحمولة بمساعدة المخالفين طبقًا للقانون وضبط وتقنين وضع المخالفات.

 

الوزارة قامت بعمل  27 ورشة عمل وبنعمل ورش عمل للتنفيذ لدى الإجراءات وفي 4700 زميل مسئولين عن إدارة فرق العمل بالتنسيق مع وزارات التخطيط والاسكان والحماية المدنية وتدرب الزملاء عشان نصل لاستيعاب كامل.

 

التطبيق على المحمول يسهل على المواطن وعلى الموظف وبداية من 5 مايو التطبيق يكون جاهزا


  مع بداية تنفيذ استقبال طلبات التصالح على التطبيق في الهواتف سيكون في أدوات للتنفيذ وهناك تيسير فيما يتعلق بآلية المواطنين في تقديم الطلب سواء في التطبيق والزملاء قائمين على إعداده بحيث المواطن طالب التصالح يدخل بياناته ويطلع له كود، مؤكدا أن التطبيق على المحمول يسهل على المواطن وعلى 
الموظف وبداية من 5 مايو التطبيق يكون جاهزا.

 

وأكد الدكتور مدحت صالح، أستاذ الإدارة والتنمية المستدامة، أنه تم تخفيض قيمة الرسوم الممنوحة فى قانون التصالح فى مخالفات البناء، إلى جانب تقديم الأوراق المتمثلة فى البطاقة الشخصية والملكية وصور رسومات المدنية والإنشائية لهذا الأمر.

وقال ، إنه يجب أيضا إحضار تقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين، موضحا أنه يوجد بمحافظة القاهرة حوالي 37 مركزا تكنولوجيا سيتولي استلام ومتابعة هذه الإجراءات وما إلى ذلك.

وأضاف أنه على مستوي الجمهورية يوجد 341 مركزا تكنولوجيا سيتابع فى نفس هذه العملية، إلى جانب إشراف المحافظين ونوابهم، لافتا إلى أن من سبق له سداد قيم فى السابق وما زالت لديه المهلة فلن تحصل منه رسوم جديدة، وهذا يؤكد أن تلك المسألة ليست عقابا بل تنظيم.

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