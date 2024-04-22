التنمية المحلية: تيسيرات على جميع المواطنين لحل الإشكاليات والتصالح في الإنشاءات

قال الدكتور خالد القاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن القانون 187 لـ 2024 جاء ليحل الاشكاليات التي كانت موجودة في القانون 17 لسنة 2019 بخصوص البناء والتصالح على الإنشاءات.

وأوضح "القاسم" خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" أن وزير التنمية المحلية أكد أن في خلال توجيهات الرئيس وتنفيذ تكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء تيسير علي جميع المواطنين في جميع المحافظات المصرية في ملف التصالح علي مخالفات البناء وتقليل هذه الأوضاع وفقأ للقانون الجديد.

وأشار إلى أن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أكد أن قانون التصالح علي مخالفات البناء الجديد أتاح للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.

وأوضح أنه يتميز بعمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الانجاز وحوكمة المنظومة وعمل أبلكيشن للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين.

ولفت إلى أن القانون الجديد يسعى للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات فى القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى فى القانون الجديد .