أسعار الحديد الآن في مصر بعد فتح التصالح على مخالفات البناء

يحرص موقع “صدى البلد” على تقديم أسعار الحديد لقرائه أولاً بأول، تزامنا مع إعلان عدد من شركات الحديد عن الأسعار في الأسواق، وخاصة بعد انخفاضها بشكل كبير.

أسعار الحديد اليوم

سعر طن الحديد اليوم

سعر حديد عز اليوم

وصل أعلى سعر فيها لحديد عز 41500 جنيه للطن بعد ما كان 46000 جنيه.

سعر طن الحديد اليوم

أسعار الحديد اليوم، يبحث عنها عدد كبير من المواطنين الراغبين في البناء، وذلك بعد الانفراجة في التصالح بمخالفات البناء.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

سعر حديد عز 41500 جنيه. سعر حديد العتال 39000 جنيه سعر حديد المعادي 38000 جنيه سعر حديد المراكبي 41000 جنيه سعر حديد عطية 38500 جنيه سعر حديد بيانكو 37500 جنيه سعر حديد بشاي 41000 جنيه سعر حديد الكومي 37500 جنيه سعر حديد المصريين 41000 جنيه سعر حديد العشري 37500 جنيه سعر حديد الجيوشي 38000 جنيه سعر حديد مصر ستيل 37500 جنيه سعر حديد سرحان 38000 جنيه

سعر طن حديد عز اليوم

هذه الأسعار لكمية لا تقل عن 30 طنا، بشرط أن يتم السداد نقداً أو دفعات قصيرة الأجل، وتشمل تكلفة النقل ولا تشمل أي مصاريف تتعلق بالإكرامية أو التعتيق.