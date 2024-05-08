الجيش الأمريكي يبدأ تحقيقًا بشأن رحلة الجندي المعتقل في روسيا

بدأ الجيش الأمريكي تحقيقا لمعرفة ملابسات رحلة الجندي الأمريكي جوردون بلاك إلى روسيا والذي ألقي القبض عليه في مدينة فلاديفوستوك.

وأعلنت نائبة المتحدث باسم البنتاجون سابرينا سينج إن الجيش فتح تحقيقا إداريا لتحديد حقائق وملابسات سفره.

وكانت روسيا أعلنت احتجازها جنديا أمريكيا في فلاديفوستوك بتهمة السلوك الإجرامي في 2 مايو 2024، وأخطرت روسيا وزارة الخارجية الأمريكية بالاحتجاز وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية".

وذكرت قناة “NBC” الأمريكية إن العسكري خدم كجزء من القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، وذهب إلى روسيا بمبادرة منه.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن الولايات المتحدة “على علم” باحتجاز جندي أمريكي في روسيا.