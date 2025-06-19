غش شاومينج وحوادث المراقبين| ماذا حدث بأول يومين بماراثون امتحانات الثانوية العامة؟

بدأ ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 بداية قوية مليئة بالأحداث الأسبوع الجاري، رغم عدم بدء امتحانات المواد الأساسية حتى الآن.

استمرار تداول الأسئلة والإجابات على جروبات شاومينج بتليجرام

مع انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة الأحد الماضي، بدأت جروبات شاومينج للغش على تليجرام تستعيد نشاطها، وبالفعل نجحت في نشر صور أسئلة امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بعد توزيعها باللجان، ثم نجحت في نشر الإجابات كاملة.

جاء ذلك على الرغم من تأكيد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تكثيف الإجراءات التفتيشية الصارمة بمداخل اللجان لضبط الموبايلات ووسائل الغش الإلكتروني المختلفة.

إصابات في صفوف المراقبين.. وإعفاء من العمل

ففي سوهاج، شهد اليوم الأول في امتحانات الثانوية العامة 2025 إصابة 14 معلمًا فى حادث سير، أثناء استقلالهم ميكروباص للتوجه من مركز الفتح بسوهاج، إلى إحدى لجان جهينة بسوهاج لأداء مهامهم كمراقبين وملاحظين في لجان امتحانات الثانوية العامة، خلال امتحانى الدين والتربية الوطنية، وتم نقلهم لمستشفى جهينة العام، وتنوعت الإصابات بين جروح وكدمات ورضوض بالصدر.

وتمت الموافقة على طلب المعلمين المصابين الـ13، وقبول اعتذارهم عن أعمال الامتحانات، بعد توفير البديل.

وفي نفس اليوم، تعرضت عفاف السيد عبد العزيز، معلمة بمدرسة الزنكلون الثانوية التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، لانخفاض بسكر الدم، أثناء ذهابها إلى مراقبة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة التجارة بنين بأبو كبير، وتم اتخاذ إجراءات سريعة للاطمئنان عليها واستقرار حالتها الصحية.

وتقدمت المعلمة بطلب اعتذار عن مراقبة امتحانات الثانوية العامة لظروفها الصحية وعدم القدرة على الانتقال لمسافات كبيرة داخل المواصلات.

وفي ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة 2025، أعلنت نقابة المهن التعليمية، إصابة 19 معلما فى حادثي سير، الأول أصيب فيه 12 معلما بأسيوط، والثاني أصيب فيه 7 معلمين بقنا، أثناء توجههم للمراقبة على امتحانات الثانوية العامة.

وكلف خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بسرعة تقديم الدعم الكامل للمعلمين المصابين، وصرف 3 آلاف جنيه منحة صحية لجميع المعلمين المصابين، وتكليف رؤساء فرعيات المعلمين واللجان النقابية بالتواجد معهم فى المستشفى لتذليل أى عقبات تواجههم.

وفي الدقهلية، شهدت لجنة مدرسة المنصورة الثانوية بنات بالمختلط بمحافظة الدقهلية، حالة هبوط حاد لملاحظة بإحدى لجان الامتحانات.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ، بإصابة ملاحظة بلجنة الثانوية العامة بمدرسة الثانوية بنات بالمختلط بهبوط حاد بسبب انخفاض في ضغط الدم.

تم نقل المصابة إلى مستشفى الطوارئ لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة.

حبس معلمة لاتهامها بتسريب امتحان الثانوية العامة داخل لجنة كفر صقر بالشرقية

قررت جهات التحقيق بمركز كفر صقر في الشرقية حبس معلمة 4 أيام احتياطيا، بسبب تورطها في تسريب أسئلة وأجوبة امتحانات الثانوية العامة داخل اللجنة، حيث حاولت مساعدة الطلاب على الغش خلال الامتحان وضبط بحوزتها هاتف محمود وإجابات نموذجية.