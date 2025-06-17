رئيس عام امتحانات الثانوية العامة : تلقينا شكاوى اليوم وتعاملنا معها فوراً

أكد خالد عبد الحكم، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2025 ورئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات التعليمية، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تلقت عدداً من الشكاوى، وقد تم التنسيق مع المديريات التعليمية المعنية للتعامل معها ومعالجتها بشكل فوري.



وشدد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2025 على متابعة مسؤولي التطوير التكنولوجي على مستوى الإدارات التعليمية لمنظومة كاميرات المراقبة داخل اللجان أثناء فترة انعقاد الامتحان، مع سرعة إبلاغ رئيس اللجنة بأي مشكلة قد تطرأ على الكاميرات، لضمان توثيق جميع الأحداث داخل اللجنة، والحفاظ على انتظام وانضباط سير العملية الامتحانية.

ووجه خالد عبد الحكم رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2025 بالالتزام بتوزيع أوراق الأسئلة مع بداية توقيت الامتحان دون أي تأخير، وضمان دخول الطلاب إلى مقار اللجان في الوقت المحدد دون تأخير.

امتحانات الثانوية العامة 2025

وكان قد أدى طلاب الثانوية العامة (النظام الجديد) بالشعبتين الأدبية والعلمية، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي عدد (738619) طالب/ وطالبة، كما أدى طلاب الثانوية العامة (النظام القديم) بالشعبتين الأدبية والعلمية، في الفترة الأولى، الامتحان في مادة الاقتصاد، وفي الفترة الثانية الامتحان في مادة الإحصاء بإجمالي عدد ( 6677) طالب/ وطالبة، وذلك أمام إجمالي (1973) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وفي السياق ذاته، أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) وعددهم (1650) في الفترة الأولى اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، وفي الفترة الثانية امتحان مقاييس المفاهيم (اللغة العربية) أمام ( 16) لجنة، كما أدى عدد (295) طالب/ طالبة من مدارس المكفوفين، النظامين الجديد والقديم، امتحان مادة التربية الوطنية.

وقد حرص محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على متابعة امتحانات الثانوية العامة 2025 (الدور الأول) من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

كما حرص الوزير قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 بجميع المحافظات.

وفي سياق متابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة 2025 ، أكد خالد عبد الحكم، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2025 ورئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات التعليمية، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تلقت عددًا من الشكاوى، وقد تم التنسيق مع المديريات التعليمية المعنية للتعامل معها ومعالجتها بشكل فوري.