الفقي: مصر دولة طويلة النفس..وهناك من يحاول جرها لتصبح طرفا بالصراع الحالي|فيديو

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي،:" العرب لديهم أوراق معينة يجب أن يلوحوا بها الأن لحل الأزمة في غزة"، مؤكداً أن التفاوض معقد و الجانب الأمريكي يحاول الضغط على الحفاظ على الرعاية الأمريكية لإسرائيل.



وأضاف "مصطفى الفقي" خلال لقائه مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، أن الجانب الإسرائيلي غير قادر على المجازفة بالسلام مع مصر، معلقاً:" أطمئن المصريين بأن مساس إسرائيل بالسلام مع مصر مجازفة لا تقدر عليها"

وتابع الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، قائلاً:" مصر دولة هادئة، وطويلة النفس وهناك من يحاول جرها لتصبح طرفا في الصراع الحالي"