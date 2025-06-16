الخارجية الإيرانية: البرلمان يعد مشروع قانون للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أنّ البرلمان يعد مشروع قانون للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أنّ الولايات المتحدة لم تردع العدوان الإسرائيلي في خضم المفاوضات، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.



وذكرت الوزارة الإيرانية: "ندافع عن بلادنا بالوسائل العسكرية والدبلوماسية، وندافع عن بلادنا بالوسائل العسكرية والدبلوماسية".



وتابعت: "القوات المسلحة جاهزة للدفاع عن أراضينا"، مشيرةً، إلى أنّ الأحزاب الأمريكية تدعم الحروب التي تشنها إسرائيل في المنطقة.



وأوضحت، أنّ الهجمات الإسرائيلية تتم بالتنسيق مع الولايات المتحدة، لافتةً، إلى أنّ الولايات المتحدة شريكة في العدوان الإسرائيلي على بلادنا.