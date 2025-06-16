مصر للطيران تسير اليوم 21 رحلة لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة

أعلنت شركة مصر للطيران، عن تسيير اليوم الاثنين، عدد 21 رحلة جوية، وذلك استمرارًا للجسر الجوى لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج.

وشهد الجسر الجوي، خلال الأيام الماضية، وسط هذه الأحداث المضطربة بالمنطقة، انتظاما كبيرًا فى مواعيد الرحلات خلال مرحلة عودة حجاج بيت الله الحرام ، دون أي عقبات تؤثر على انسيابية الجسر الجوي، وذلك بفضل تضافر جهود جميع العاملين بالشركات التابعة لمصر للطيران، للخروج بموسم يليق باسم مصر للطيران الناقل الوطني المصري.

ومن المقرر أن تسير رحلات اليوم من الأراضي المقدسة، بواقع:

12 رحلة جدة - القاهرة

1 رحلة جدة - باماكو

8 رحلات المدينة المنورة - القاهرة

وذلك لعودة حجاج بعثة الداخلية والأوقاف والصحة وحجاج قرعة القاهرة والجيزة والمنوفية والقليوبية والبحيرة والغربية والشرقية والدقهلية وتضامن البحيرة ومطروح والأسكندرية، وحجاج دولة مالي، والحجاج الفلسطينين، وحج الأفراد والأجانب والسياحة والترانزيت والعمل والإقامة.