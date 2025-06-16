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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزارة النقل ترخص أول شركة مصرية لتقديم خدمات النقل الذكي

وزير الصناعة والنقل
وزير الصناعة والنقل
حمادة خطاب

شهد الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع عقد ترخيص شركة “رحلة رايدز” لتنظيم خدمات النقل البري" للعمل في مجال نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات وحيث قام بالتوقيع كل من المهندس / ضياء الدين مصطفي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ومحمد نشأت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة انيفيتور وممثل المساهمين.

صرح الوزير أن  هذا التوقيع يأتي في إطار جهود الدولة نحو تشجيع وتعظيم دور الشركات المصرية في مجال النقل الذكي في مصر عبر تقديم حلول و خدمات نقل آمنة، سهلة، وبأسعار تنافسية لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع مع التركيز على التكنولوجيا والاستدامة، ويجسد تشجيع  الدولة المصرية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروعات التنمية وتحسين جودة الحياة في المدن الكبرى عبر وسائل تنقل آمنة.


وتم خلال فعاليات التوقيع استعراض  خطة الشركة التنفيذية المقسمة الي عدد من المراحل تبدأ بتشغيل تجريبي لمدة ثلاثة اشهر في الاسكندرية والساحل الشمالي، علي ان يمتد عملها في القاهرة ومدن الدلتا والصعيد والمدن السياحية خلال 18 شهرا من التشغيل التجريبي كما ستقوم الشركة خلال العام الأول من التشغيل بضخ استثمارات حوالي 400 مليون جنيه بهدف الوصول إلى ٤٢٥ الف مستخدم نشط في خلال عامين وخلق فرص عمل لأكثر من ١٠ الاف سائق مع نهاية العام الثاني من التشغيل .


هذا ويبلغ عدد السيارات المسجلة في الشركة حالياُ 600 سيارة جاهزة للعمل في محافظة الاسكندرية والساحل الشمالي، وحيث تستهدف الشركة خلال 3 سنوات زيادة الاسطول الي 100 ألف سيارة تعمل من خلال المنظومة في محافظات مصر.  

وستقدم الشركة تجربة تنقل ذكي حديثة وآمنة، من خلال اعتمادها على تطبيق خدمات النقل المتكامل للمستخدمين arrw على منصتي جوجل بلاي وابستور، ويشمل النظام الرقمي المتكامل (تطبيق للركاب يتيح طلب السيارة وتتبع الرحلة والدفع الإلكتروني بسلاسة وتطبيق للسائقين يضمن أعلى مستويات الانضباط والتواصل الفوري مع مراكز الدعم و واجهة إشراف ذكية تُمكن من مراقبة جودة الخدمة والأداء على مدار الساعة).

جدير بالذكر أن شركة رحلة رايدز هي شركة مساهمة مصرية يتكون هيكلها من عدد من الشركات والمستثمرين المصريين وهم كالأتي ( شركة/ أي اف اف ام للاستثمار التجاري  - شركة/ باي Pie لاستشارات الشركات - شركة/ بي انيفيتور- مكتب أ.د/ مصطفي محمود عيسى ).

الوزراء الصناعة النقل رئيس مجلس الوزراء

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