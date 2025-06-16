الرئيس السيسي يتفقد طرازات سيتروين C4X المصنعة محليًا داخل الهيئة العربية للتصنيع

عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس السيسي اجتمع مع اللواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع.



وأطلع الرئيس السيسي على مجمل أنشطة ومشروعات المصانع والشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع في مختلف المجالات، وأكد على أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة العربية للتصنيع في مختلف القطاعات، وأطلع على أطر التعاون القائم بين الهيئة العربية للتصنيع وعدد من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال صناعة السيارات.

وتفقد الرئيس السيسي عددا من سيارات طراز "سيتروين C4X" التي تصنع محليا بنسبة مكون ٤٥% داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع، ووجه بمواصلة تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص محليا ودوليا دعما لاستراتيجية الدولة الهادفة إلى توطين صناعة السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي وتعظيم الصادرات من المنتجات المصنعة داخل مصر.