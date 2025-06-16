فتح باب التظلمات على نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية وصفوف النقل بالجيزة

قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بدء تلقي التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية وصفوف النقل للدور الثاني بشكل ورقي، وذلك اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 16 يونيو 2025، حتى نهاية الشهر الجاري.

وذلك في ضوء توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

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وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على تحقيق مبدأ الشفافية وإتاحة الفرصة للطلاب وأولياء الأمور لمراجعة أوراق الإجابة والتأكد من درجاتهم المستحقة.

وأشارت مديرية تعليم الجيزة، أن إجراءات التظلم كالتالي:

-يتم التقديم التظلمات من خلال الإدارات التعليمية وفقًا للضوابط المنظمة والجدول المعلن بكل إدارة.

-تلتزم جميع الإدارات التعليمية بسرعة الفحص والرد على التظلمات في المواعيد المحددة لضمان مصالح الطلاب وتحقيق العدالة التعليمية.