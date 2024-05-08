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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بمناسبة عيد ميلاد الزعيم.. الشركة العربية للإنتاج السينمائي تعيد عرض فيلم زهايمر

بوستر فيلم زهايمر
بوستر فيلم زهايمر

تهنئ رئيسة مجلس إدارة الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي الأستاذة إسعاد يونس الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده وتتمني له دوام الصحة والعافية.


وفي إطار استراتيجية الشركة الجديدة التي يقودها السيد عمر الخواجة نحو الاحتفاء بأيقونات فنية لها تاريخ عظيم في  مصر والعالم العربي، ستقوم الشركة العربية بالتعاون مع شركة" فرونت رو"  بإعادة عرض آخر أفلام النجم الكبير والزعيم عادل إمام فيلم “زهايمر” الذي تم إنتاجه وعرضه عام 2010، ويشارك في بطولة هذا الفيلم عدد كبير من النجوم منهم الراحل سعيد صالح، النجمة الكبيرة إسعاد يونس، الفنانة نيللي كريم، والفنانة رانيا يوسف، والفنان فتحي عبد الوهاب، والفنان أحمد رزق. الفيلم من تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج عمرو عرفة.


وكشف الأستاذ أحمد صبيح مدير عام الشركة العربية، أن هذا الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم هو أقل تكريم لأهم رمز  سينمائي عربي في القرن العشرين النجم الكبير عادل إمام، وذلك في إطار الحرص على عرض آخر أعمال الزعيم في السينما المصرية فيلم "زهايمر" من إنتاج الشركة العربية. وقال: «سيتم إقامة احتفالية للنجم الكبير بحضور أبطال الفيلم إضافة إلى عدد من نجوم الجيل الحالي».
وأكد صبيح أن هذه الرؤية تأتي بتوجيهات واتجاهات فنية جديدة يقودها السيد عمر الخواجة المستشار الاستراتيجي للشركة لفتح آفاق وأسواق جديدة للأفلام المصرية، وفي ظل التعاون مع شركائنا في شركة " فرونت رو" ، سيتم عرض فيلم "زهايمر" ابتداءً من 17 مايو في جميع دور العرض في مصر والدول العربية.


ومن جانبها، أكدت المنتجة والفنانة الكبيرة إسعاد يونس، أن الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم يعد فخرا لكل صناع السينما المصريين والعرب. فهو أيقونة يقلدها جميع العاملين في الصناعة وأحد أهم  رموزها العظيمة, وكان له الدور الأكبر والتأثير الكبير بأفلامه التي نفتخر بها جميعاً كصانعي أفلام. وأشارت إلى أنه سيتم عرض فيلم "زهايمر" في مصر والدول العربية، حتى تتمكن الأجيال الجديدة من مشاهدة أخر أعمال الزعيم السينمائية.

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