ديني

«أوقاف دمياط» تشارك في ندوة تثقيفية بالجامعة بحضور مفتي الجمهورية

جانب من الندوة التثقيفية
جانب من الندوة التثقيفية
عبد الرحمن محمد

شاركت مديرية أوقاف دمياط، برئاسة الدكتور هاني عنتر السباعي، في الندوة التثقيفية التي نظمتها جامعة دمياط بعنوان: «بين الحقيقة والبهتان: رؤية شرعية في مواجهة الادعاءات الكاذبة»، وذلك بقاعة فاروق شوشة، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، والدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس الجامعة، وبحضور فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، والمهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، في إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة. 

وخلال الندوة، أكد فضيلة مفتي الجمهورية على أهمية دور المؤسسات الدينية والأكاديمية في تحصين عقول الشباب من الفكر المنحرف، ومواجهة حملات التضليل والشائعات، مشيرًا إلى أن الإسلام دين التثبت واليقين، وأن الرؤية الشرعية الواعية هي الحصن الأقوى في مواجهة موجات البهتان.

كما عبرت المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، عن سعادتها بتشريف فضيلة المفتي لمحافظة دمياط وجامعتها، مؤكدة أن هذا اللقاء يؤكد حرص الدولة على ترسيخ الوعي المستنير ومواجهة الفكر المغلوط، ومشددة على أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة لبناء جيل قادر على التمييز بين الحقيقة والبهتان.

وتأتي مشاركة مديرية أوقاف دمياط في هذه الفعالية ضمن فعاليات مبادرة «صحح مفاهيمك» التي تطلقها وزارة الأوقاف في مختلف المحافظات؛ لترسيخ قيم الاعتدال والوسطية، وبناء وعي ديني مستنير يواجه الفكر المتطرف والشائعات المغرضة.

