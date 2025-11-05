الأوقاف: 568 قافلة دعوية لتصحيح المفاهيم وترسيخ احترام الكبار في المدارس

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن القوافل الدعوية التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في أكثر من 568 مدرسة على مستوى الجمهورية، تحت عنوان «أثر القيم الدينية والاجتماعية في تعزيز احترام الكبار»، تأتي ضمن جهود الدولة لإعادة بناء الشخصية المصرية على أسس دينية وأخلاقية راسخة، تربط بين العلم والقيم والانتماء.

وأوضح خلال لقاء تلفزيوني اليوم الأربعاء، أن فكرة القوافل انطلقت من مبادرة «صحح مفاهيمك»، التي تهدف إلى معالجة السلوكيات السلبية في المجتمع بأسلوب علمي ومنهجي، وبالتعاون مع أكثر من 15 وزارة ومؤسسة.

وأضاف أن القوافل تستهدف المدارس والمساجد ومراكز الشباب ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، لضمان وصول الرسالة التوعوية إلى أكبر عدد من الفئات.

وأشار رسلان إلى أن الوزارة تعتمد منهجًا علميًا في تقييم الأثر، حيث يتم التنسيق مع الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس لمتابعة التغير في سلوك الطلاب بعد القوافل، وتحديد ما إذا كانت تحتاج إلى تكرار أو تطوير، مؤكدًا أن الهدف ليس تنفيذ أنشطة شكلية بل تحقيق تغيير حقيقي في الوعي والسلوك.

وأوضح أن اختيار المدارس يتم بالتنسيق بين مديريات الأوقاف والتعليم في المحافظات، بناءً على طبيعة القضايا السلوكية المنتشرة بكل منطقة، مثل التنمر أو ضعف احترام المعلم أو الزملاء، مؤكدًا أن القيم والأخلاق ليست ترفًا تربويًا، بل ركيزة أساسية في بناء المجتمع المصري المعاصر.



