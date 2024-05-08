بسبب آثاره الخطيرة.. سحب لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا من العالم

كشفت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن الشركة المصنعة للقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا أعلنت سحبه من جميع أنحاء العالم.

يأتي بعد اعتراف شركة الأدوية المصنعة له لأول مرة في وثائق بأن اللقاح قد يسبب آثارًا جانبية خطيرة لكنها نادرة.

وحسب الصحيفة، فلم يعد من الممكن استخدام اللقاح في الاتحاد الأوروبي، بعد أن سحبت الشركة طوعا ترخيص التسويق الخاص بها.

ولفتت إلى أنه تم تقديم طلب سحب اللقاح في 5 مارس ودخل حيز التنفيذ بدءWh من الثلاثاء.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أنه سيتم تقديم طلبات مماثلة في الأشهر المقبلة في بريطانيا وفي البلدان الأخرى.