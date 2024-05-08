القبض على 3 أشخاص بعد اصطدام سائق لمتظاهر مؤيد للفلسطينيين بشوارع مانهاتن الأمريكية

أعلنت الشرطة في نيويورك، أنها ألقت القبض على ثلاثة أشخاص بعد أن صدم سائق متظاهرا مؤيدا للفلسطينيين في أحد شوارع مانهاتن.

وحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، قالت محققة شرطة نيويورك ميليسا ديلاكروز إن الحادث وقع حوالي الساعة 8:45 صباحًا بالقرب من تقاطع شارع 72 وبارك أفينيو على الجانب الشرقي العلوي.

وكان حوالي 25 متظاهرًا يختتمون مظاهرة خارج أحد المباني وكانوا يسيرون بعيدًا عندما دخل اثنان منهم في مشاجرة مع سائق، ثم قام السائق البالغ من العمر 57 عاماً بصدم متظاهر يبلغ من العمر 55 عاماً بسيارته.

وتم علاج المتظاهر في المستشفى من إصابات طفيفة.

وأضافت ديلاكروز أن سائق السيارة والمتظاهر ومتظاهر آخر تم احتجازهم، لافتة إلى أن الشرطة لم تعلن عن أسمائهم لأن التهم لا تزال معلقة.

وأوضح مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن أنه لا يستطيع تقديم أي معلومات حول الحادث حتى يتم استدعاء المتهمين.