الخارجية الأمريكية: القوات المسلحة المصرية محترفة ومسئولة..ونثق بتعاملها مع الموقف برفح الفلسطينية|فيديو

قال سام وربيرج المتحدث الإقليمي بأسم وزارة الخارجية الأمريكية، إنه بالرغم من جهود الوساطة لكن لابد في النهاية من موافقة حماس و إسرائيل على هذا الأتفاق.

وأضاف "وربيرج" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc masr"، قائلاً:" نحن نركز على كل الجهود لإيصال و الطرق لدينا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، منها معبر رفح و معبر كرم أبو سالم"



وأشار المتحدث الإقليمي بأسم وزارة الخارجية الأمريكية إلى، أن القوات المسلحة المصرية محترفة ومسئولة و نثق في تعاملها مع الموقف في رفح الفلسطينية.