وزارة الخارجية الأمريكية: سيتم فتح معبر كرم أبو سالم خلال 24 ساعة|فيديو

قال سام وربيرج المتحدث الإقليمي بأسم وزارة الخارجية الأمريكية، إنه لا يمكن نقل أي تفاصيل من غرفة المفاوضات، لأنها دقيقة و حساسة، مؤكداً أنه بالتنسيق مع مصر وقطر يتم لعب دوراً إيجابياً لتقليل الفجوة بين حماس وإسرائيل.

وأضاف "وربيرج" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc masr"، أن القوات المسلحة المصرية محترفة و مسئولة، و نثق مع تعاملها مع الموقف في رفح الفلسطينية، لافتاً إلى أن المفاوضات أفضل طريق للوصول إلى هدنة، و هناك قلق من التطورات الأخيرة التي حدثت في الساعات الماضية.



وأشار المتحدث الإقليمي بأسم وزارة الخارجية الأمريكية إلى، أن الشعب الفلسطيني يقع بين نارين بسبب ما فعلته حماس، مضيفاً أنه ليس هناك خطة شاملة للأعتداء على المدنيين في رفح الفلسطينية.



وأشار سام وربيرج المتحدث الإقليمي بأسم وزارة الخارجية الأمريكية إلى، أنه سيتم فتح معبر كرم أبو سالم خلال 24 ساعة.