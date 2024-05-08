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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

كيف صنعت إسرائيل أسطورتها بعد تحطيمها في حرب 73؟.. عزت إبراهيم يوضح

صدى البلد

قال الدكتور عزت إبراهيم، رئيس تحرير جريدة "الأهرام ويكلي"، إن: "إسرائيل استطاعت أن تصنع أسطورتها مرة أخرى بعد تحطيمها في حرب أكتوبر 1973، وذلك من خلال التغلغل في أوساط المجتمعات العربية والتحكم في القرار السياسي العربي، ثم التدخل المباشر من جانب الولايات المتحدة الأمريكية لتصفية قوى رئيسية في المنطقة".

عزت إبراهيم: تصفية الوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة عملية مخطط لها

عزت إبراهيم: دعم الغرب لإسرائيل طرح أسئلة حول شرعية عدوانها على غزة

وأضاف "إبراهيم"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "فترة التسعينيات شهدت هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية ثم تراجعت بعد "الربيع العربي"، فهناك مقولة شهيرة للكاتب الأمريكي مارك توين، تشير إلى أنه عندما لا تقرأ الصحافة الأمريكية فأنت غير مطلع، وإذ قرأتها فأنت مضلل".

 

وتابع: "تراث الإعلام الأمريكي يعبر عن جماعات مصالح ونخبة حاكمة، كما أن قيادة الرأي العام من خلال الإعلام تعد فكرة قديمة".

عزت إبراهيم غزة إسرائيل الاحتلال اخبار التوك شو

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