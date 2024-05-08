بسعر لن تتوقعه وإمكانيات ستبهرك .. أبل تعلن عن أجهزة iPad 10

إصدارات جديدة من أجهزة iPad Pro قد كشفت شركة ابل النقاب عنها فهي تنطلق بتصميم فائق النحافة، بجانب شاشة مذهلة ويأتي الجيل الجديد ببترقية كاملة في الأجهزة مع الآداء السريع، والشاشة المذهلة.

وفقا لموقع" macrumors "تقدم ابل أجهزة iPad Pro بحجم 11 و13 بوصة، وبتصميم نحيف بسمك 5.3 مم في النموذج المميز بحجم 11 بوصة ، وبسماكة 5.1 في الإصدار المميز بحجم 13 بوصة، أي تصميم أنحف من أجهزة iPod Nano.

على الجانب الآخر تأتي أجهزة Pro بتصميم من الألومنيوم المعاد تدويره و بنسبة 100% أيضاً، على أن يتوفر بألوان الأسود والفضي.

وتدعم شركة ابل هذه الإصدارات وبشاشة OLED والتي تستخدم للمرة الأولى في تلك الأجهزة والتي تعرف ب”Tandem OLED” وتتضمن اثنان من لوحات OLED لتعزيز السطوع إلى أعلى مستوى.

تدعم شاشة أجهزة iPad Pro ولنسبة سطوع تصل إلى 1000 nits في كامل الشاشة في SDR وHDR، وتدعم الشاشة لنسبة سطوع 1600 nits في أقصى سطوع.

تتميز تقنية “Tandem OLED” الجديدة في شاشة أجهزة Pro بميزة التحكم في دقة الألوان والسطوع وبأعلى كفاءة في أقل من مللي ثانية، وذلك مع أعلى دقة في XDR لألوان مشرقة ولون أسود غامر مع أدق تفاصيل في الظلال والإضاءة المنخفضة.

تأتي أجهزة ابل الأجهزة الجديدة مزودة برقاقة M4، لذا تتخطى ابل رقاقة M3 بالفعل وتقوم بالأنتقال مباشرة من M2 إلى رقاقة الشركة الجديدة، فيما تتميز رقاقة M4 بعملية تصنيع بدقة تصل إلى 3 نانومتر من الجيل الثاني، والتي تأتي بآداء أقوى وأسرع.

على الجانب الاخر أعلنت الشركة عن بيع الجيل السابق من أجهزة الآيباد وذلك بعد إعلانها عن الجيل العاشر اليوم، لتقوم الشركة بتقديم أجهزة iPad 10 وبسعر يبدأ من 349 دولا و بشكل رسمي وبسعر أقل من الجيل التاسع من السلسلة والذي جاء بسعر 449 دولار للأسواق .